Mulheres Marvel: Riri Williams, a mente genial por trás da Coração de Ferro

Precoce. Curiosa. Genial. Conheça a adolescente que teve Tony Stark como mentor. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Se tem um filme que é pura ação e emoção é Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022). O longa, disponível no Disney+, apresenta uma das mais geniais personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Riri Williams, também conhecida como Coração de Ferro.

Vivida por Dominique Thorne nos cinemas, a personagem é uma criação recente também no Universo Marvel Comics. E seja em que universo for, Riri Williams rocks!!

Afinal, o que esperar de uma adolescente que é a perfeita mistura entre o bom senso e a inteligência de Tony Stark e o entusiasmo e amor por tecnologia típicos da sua idade?

E claro que, se estamos homenageando as incríveis mulheres da Marvel, a Coração de Ferro (ou Iron Heart, em inglês) não poderia ficar de fora!









A estreia de Riri Williams e sua Coração de Ferro nos Quadrinhos





A primeira aparição de Riri Williams foi em Invincible Iron Man (2015) #7, lançada em 2016, fruto da parceria entre o escritor Brian Michael Bendis e o artista Mike Deodato.

Embora ela tenha aparecido apenas na última página, sua presença foi tão assertiva que logo ela retornou. Será que é “marcante” que chama, hein?

Na edição #9 do mesmo quadrinho, ela aparece novamente – agora em mais páginas – e, pouco a pouco, sua presença no Universo Marvel foi se ampliando.

Riri Williams é uma adolescente de 15 anos de idade que é precoce: com esta idade, ela já estuda no Instituto Tecnológico de Massachussets (o MIT). A jovem não nasceu com super-poderes; não recebeu nada por meio de raios Gamma ou de nenhuma explosão do Tesseract. Tampouco seus poderes têm algo a ver com um soro de super soldado.

Usando seu intelecto e curiosidade, Riri Williams usou engenharia reversa e criou para si mesma uma armadura como a do Homem de Ferro. E ninguém pediu que ela fizesse isso: Riri simplesmente fez para provar a si que podia. Ela é uma garota que construiu – literalmente – o próprio caminho!









Como era a relação entre Riri Williams e Tony Stark





Pausa na história para um questionamento relevante: será que Tony Stark tinha conhecimento de que havia uma adolescente recriando sua armadura?

Bom, levando em consideração que a ideia de Williams era criar uma armadura IGUAL à do Homem de Ferro, não é de se espantar que a jovem chamasse atenção do próprio Tony Stark para o que estava fazendo.

No entanto, foi somente em Invincible Iron Man (2017) #12 que finalmente Riri se encontrou com Stark. O bilionário conheceu o trabalho da jovem e resolveu apoiá-la em sua missão de se tornar uma super-heroína.

Mas como tudo o que é bom quase sempre dura pouco, a luta do Homem de Ferro na série de HQs Civil War II, de 2016, terminou com Stak em coma.

Contudo, nos volumes seguintes de Invincible Iron Man, que também tinha Michael Bendis como roteirista, mas agora em parceria com o artista Stefano Caselli, Riri se tornou a protagonista da trama.

Embora Tony não estivesse mais presente para ser seu mentor, Stark deixou uma Inteligência Artificial construída a partir de sua própria personalidade e de suas memórias – e elas ajudaram a guiar Riri.

Foi assim que Riri Williams seguiu em frente, combatendo inimigos e desafios ao assumir o nome de seu alter-ego: Coração de Ferro.









A participação de Coração de Ferro no UCM





Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi uma excelente produção para a estreia de Dominique Thorne como Riri Williams no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Na trama, ela é uma jovem estudante do MIT procurada por Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira), que a levam até Wakanda para protegê-la.

“Ver Shuri e Riri interagirem uma com a outra e ver essas duas mulheres muito inteligentes perceberem as semelhanças e as diferenças que elas têm uma da outra foi realmente interessante”, declarou Nate Moore, produtor do longa, ao site Marvel.com.

Ele contou, inclusive, que anos antes Thorne havia feito um teste para viver Shuri em Pantera Negra (2018). No entanto, o papel ficou com Letitia.

Contudo, quando chegou a vez de escalar alguém para interpretar a Coração de Ferro, só havia um nome em mente: o de Dominique. Segundo Moore, ela foi a “primeira e última ligação”.

“Gostávamos muito dela e achávamos que era muito esperta”, explicou o produtor. “Ela tem uma ótima presença e é engraçada. E tem muita atitude. Nós lembramos daquela audição e foi muito fácil para toda a equipe aceitar essa ideia.”

Além de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – disponível no Disney+ –, Riri Williams aparece, ainda, nas animações Marvel Rising e Marvel: Aventuras de Super-Heróis. E, em breve, Dominique Thorne protagonizará a série Coração de Ferro, também no Disney+.









Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nas próximas semanas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!