Mulheres Marvel: Valquíria, a grande guerreira asgardiana

Destemida. Ousada. Asgardiana. Brunnhilde definitivamente não é apenas mais uma Valquíria. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Se no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Valquíria (vivida por Tessa Thompson) já mostra que não veio ao mundo a passeio, nos quadrinhos ela é ainda mais badass girl.

A primeira aparição da personagem, cujo nome é Brunnhilde, foi em The Defenders (1972) #4, escrito por Steve Englehart e com desenhos de Sal Buscema.







A história da Valquíria Brunnhilde nos quadrinhos





Muito tempo atrás, havia uma terra medieval chamada Wrlstead Arms, onde Valquíria era a princesa. Mas pode tirar essa imagem com vestido bufante e jeito indefeso da sua cabeça.

Brunnhilde era o tipo de princesa que se dedicava a aprender a empunhar uma espada, a lutar e a mandar muito bem usando uma armadura de metal.

Quando Odin, rei de Asgard, desceu até Midgard (a Terra, em asgardiano) para espalhar a guerra, ele invadiu também Wrlstead Arms. Mas claro que Brunnhilde não entregaria o reino assim tão facilmente.

Mesmo cercada pelas tropas inimigas, ela batalhou ferozmente! O próprio Odin ofereceu misericórdia, dando a ela a chance de fugir com seus poucos soldados – o que claramente ela recusou.

É isso mesmo: Brunnhilde disse “não” na cara de ninguém menos do que o rei de Asgard, Odin!

Claro que até ele ficou surpreso com o gesto da guerreira. E, diante desse cenário, Odin pessoalmente a convidou para ser a líder das Valquírias.

Brunnhilde até aceitou, mas nem por isso a relação entre ela e o líder asgardiano ficou a melhor do mundo. Ela vive pelas próprias regras, então não será um rei dos deuses quem vai ditar as ordens, certo?

Valquíria, inclusive, já desceu diversas vezes à Terra, sempre utilizando o corpo de algum humano como abrigo para seu espírito. E, assim, já lutou ao lado não apenas de Thor, filho de Odin, mas também já se uniu aos Defensores e aos Vingadores Secretos.







E o que são as Valquírias?





Pausa na história para explicar um conceito que pode ser confuso para alguns: afinal, quantas Valquírias existem? E o que são as Valquírias?

Para começar, as Valquírias são um grupo de semi-deusas guerreiras de Asgard. Elas são como anjos – mas dos que adoram uma briga.

Sua missão é escoltar a alma dos mortos que são honrados para o reino celestial de Valhalla. Às vezes, porém, elas mesmas intervêm nas batalhas a fim de ajudar seus guerreiros a ganhar.

Brunnhilde é a líder das Valquírias, também conhecida como a Valquíria original. Isso porque, depois dela, outras guerreiras assumiram o posto.







A participação da Valquíria no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)





A atriz Tessa Thompson brilhantemente vive a Valquíria no UCM. Na trama, ela era parte de um grupo lendário de guerreiras asgardianas que foram mortas por Hela (Cate Blanchett), filha de Odin (Anthony Hopkins), quando este ordenou que as Valquírias a levassem a uma prisão.

A primeira aparição da personagem aconteceu no filme Thor: Ragnarok, de 2017. Em 2019, Tessa reprisou seu papel em Vingadores: Ultimato e em 2022, participou de Thor: Amor e Trovão.







Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas, e todas são incríveis à sua maneira. Por isso, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

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