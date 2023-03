Mulheres na Marvel: Dubladora de Layla Miller, de Cavaleiro da Lua, conta como a Marvel é importante na lutas das mulheres pela igualdade

Giovanna Calegaretti explica como a marca esteve presente desde o início de sua carreira como dubladora e como se inspira nas personagens da Marvel.



Giovanna Calegaretti, de 27 anos, é dubladora há oito anos e faz a voz de Layla Miller (May Calamawy) na série da Marvel Cavaleiro da Lua, exclusiva no Disney+. Segundo ela, as super-heroínas do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) a inspiram a tomar as rédeas e ser a protagonista da sua própria vida, assim como elas.

A primeira vez que vemos o nome de Layla é no celular de Marc Spector (Oscar Isaac) e com quem Steven Grant (a outra personalidade de Marc) teve uma conversa rápida. No entanto, ao longo da série descobrimos que ela é ex-esposa do protagonista.

Sua trajetória na série é de superação e transformação, já que ao final ela recebe seus poderes de Tuérit (Antonia Salib), tornando-se a Escaravelho Escarlate – personagem que nos quadrinhos era um vilão homem.







A experiência surreal de dublar Layla Miller para Cavaleiro da Lua





“Fazer a voz de Layla foi uma experiência surreal. Sempre digo que minha carreira foi uma até a Layla e outra após a chegada dela”, conta Giovanna.

“Eu estava em um momento muito delicado na minha vida pessoal, não foi nada fácil encarar esse desafio, mas sinto que entreguei tudo o que tinha de mais sincero para dar voz a ela”, explica a dubladora.





Fã de Marvel desde sempre





Apesar de Layla ter marcado tanto Giovanna por sua força e capacidade de renovação, a dubladora diz que a Marvel como um todo sempre foi muito importante para ela.

“Tanto pessoal, quanto profissional”, ela explica. Além de ser fã há muitos anos, a marca “esteve presente desde o comecinho da minha jornada como dubladora”.

“Minha primeira escala de cinema foi para fazer um vozerio de filme da Marvel. Meu primeiro teste da vida foi pra fazer uma coadjuvante de uma série da Marvel. Conheci muitas pessoas incríveis e vivi coisas inesquecíveis por causa dela”, afirma.

Ela conta que além de Layla, seu personagem favorito da marca é o Groot, de Guardiões da Galáxia. “Não dá, ele é muito querido!”, ela explica.





A importância de super-heroínas femininas





Segundo Giovanna, “é de extrema importância termos super-heroínas mulheres nos filmes, séries, animações, quadrinhos, e em tudo da Marvel, pois as histórias abrem portas que são fundamentais para a nossa vida real”.

“Elas nos mostram referências de que mulheres podem sim ser protagonistas de suas próprias vidas, sem ter que ser a sombra ou depender de alguma figura masculina para conseguir construir uma identidade verdadeira e forte”, explica.

Para a dubladora e atriz natural de São Paulo, as personagens da Marvel mostram que “dá para ser corajosa, forte, ter medo, ser vulnerável, lutar pelo que se acredita, ter voz, ser líder, não aceitar injustiças, ter igualdade em tudo, e vencer todas as batalhas que quiser vencer”.





Vários desafios ainda existem





Giovanna conta que em seu campo de profissão, “as mulheres ainda têm seus desafios e questões na dublagem. Sempre dá pra melhorar, e lutamos bravamente todos os dias por isso”.

Entre alguns desses desafios, ela cita a pouca quantidade de mulheres protagonizando a direção de trabalhos grandes.

“Quero que minhas colegas sejam levadas tão a sério quanto os homens, que sejam mais ouvidas, que sejam menos assediadas ou sexualizadas, que sejam mais respeitadas e compreendidas, que tenham mais igualdade”, afirma.

“São coisas que desejo às mulheres de todas as áreas da dublagem e de fora dela. Não tem mais espaço para o contrário de tudo isso”, conclui.



