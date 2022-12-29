Mundo Estranho: a história por trás do cachorro Legend

O novo filme da Walt Disney Productions apresenta a família Clade e já está disponível no Disney+.

Mundo Estranho já está disponível no Disney+ e mostra a história de uma família de exploradores que embarca em uma missão sem precedentes em um mundo fascinante.

O trabalho, a trama e a realização por trás de cada um dos personagens também se destacam na nova animação. Um deles é o cachorro Legend, que possui uma trajetória emocionante e comovente.





Qual é a história do cachorro Legend em Mundo Estranho?

Um dos personagens mais adoráveis ​​do filme é Legend, o simpático cachorro de três patas que inesperadamente se junta à missão dos Clades pelo mundo estranho.

De acordo com Don Hall, diretor de Mundo Estranho, a ideia de adicionar Legend à história veio de Burny Mattinson, um artista de storyboard que trabalha na Disney Animation desde 1953.

O personagem foi nomeado Legend em sua homenagem, já que esse é o apelido dado por Hall a Mattinson desde que o desenhista recebeu o prestigioso prêmio Disney Legends, em 2008.

Não perca as aventuras de Legend e toda a família de exploradores em Mundo Estranho, disponível no Disney+!