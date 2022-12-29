Cancel
Novidades Disney+

Mundo Estranho: a história por trás do cachorro Legend

29 de dezembro de 2022
29 de dezembro de 2022

O novo filme da Walt Disney Productions apresenta a família Clade e já está disponível no Disney+.


Mundo Estranho já está disponível no Disney+ e mostra a história de uma família de exploradores que embarca em uma missão sem precedentes em um mundo fascinante.

O trabalho, a trama e a realização por trás de cada um dos personagens também se destacam na nova animação. Um deles é o cachorro Legend, que possui uma trajetória emocionante e comovente.

Mundo Estranho

Qual é a história do cachorro Legend em Mundo Estranho?

Um dos personagens mais adoráveis ​​do filme é Legend, o simpático cachorro de três patas que inesperadamente se junta à missão dos Clades pelo mundo estranho.

De acordo com Don Hall, diretor de Mundo Estranho, a ideia de adicionar Legend à história veio de Burny Mattinson, um artista de storyboard que trabalha na Disney Animation desde 1953.

O personagem foi nomeado Legend em sua homenagem, já que esse é o apelido dado por Hall a Mattinson desde que o desenhista recebeu o prestigioso prêmio Disney Legends, em 2008.

Não perca as aventuras de Legend e toda a família de exploradores em Mundo Estranho, disponível no Disney+!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set