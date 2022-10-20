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Mundo Estranho: confira trailer e pôster da nova animação da Disney

20 de outubro de 2022
20 de outubro de 2022

Novo filme da Disney, que acompanha uma família de exploradores, chega aos cinemas no dia 24 de novembro. 


Muita aventura a caminho! No próximo dia 24 de novembro, estreia Mundo Estranho, a nova animação da Disney, repleta de expectativa. Para aquecer esse momento, o longa-metragem acaba de ganhar um pôster e um novo trailer. 

O filme é dirigido por Don Hall (vencedor do Oscar® por Operação Big Hero e Raya e o Último Dragão).


Um mundo estranho | Trailer oficial dublado


Qual é a história de Mundo Estranho?

No desenho, a família lendária de exploradores Clades tenta navegar por uma terra desconhecida ao lado de uma equipe diversificada que inclui Splat, uma bolha travessa companheira; Legend, um cão de três patas e uma série de criaturas famintas.


Quem interpreta os personagens de Mundo Estranho?

Na versão original, em inglês, o elenco de vozes inclui Jake Gyllenhaal como o Searcher Clade; Dennis Quaid como Jaeger, o lendário pai explorador de Searcher; Jaboukie Young-White como Ethan, filho de 16 anos de Searcher, que anseia por aventura. 

Gabrielle Union vive Meridian Clade, uma piloto experiente e parceira de Searcher; e Lucy Liu como Callisto Mal, a líder destemida de Avalonia que lidera a exploração do lugar estranho.

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