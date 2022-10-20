Mundo Estranho: confira trailer e pôster da nova animação da Disney

Novo filme da Disney, que acompanha uma família de exploradores, chega aos cinemas no dia 24 de novembro.



Muita aventura a caminho! No próximo dia 24 de novembro, estreia Mundo Estranho, a nova animação da Disney, repleta de expectativa. Para aquecer esse momento, o longa-metragem acaba de ganhar um pôster e um novo trailer.

O filme é dirigido por Don Hall (vencedor do Oscar® por Operação Big Hero e Raya e o Último Dragão).







Um mundo estranho | Trailer oficial dublado



Qual é a história de Mundo Estranho?

No desenho, a família lendária de exploradores Clades tenta navegar por uma terra desconhecida ao lado de uma equipe diversificada que inclui Splat, uma bolha travessa companheira; Legend, um cão de três patas e uma série de criaturas famintas.









Quem interpreta os personagens de Mundo Estranho?

Na versão original, em inglês, o elenco de vozes inclui Jake Gyllenhaal como o Searcher Clade; Dennis Quaid como Jaeger, o lendário pai explorador de Searcher; Jaboukie Young-White como Ethan, filho de 16 anos de Searcher, que anseia por aventura.

Já Gabrielle Union vive Meridian Clade, uma piloto experiente e parceira de Searcher; e Lucy Liu como Callisto Mal, a líder destemida de Avalonia que lidera a exploração do lugar estranho.