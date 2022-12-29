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Mundo Estranho: quem faz as vozes dos personagens?

30 de dezembro de 2022
30 de dezembro de 2022

O filme sobre a família Clade já está disponível no Disney+. Descubra quais atores dão vida aos personagens animados.


Após o sucesso nos cinemas, a animação Mundo Estranho já pode ser vista online no Disney+. O filme da Walt Disney Animation Studios apresenta três gerações da lendária família Clade, enquanto eles tentam se aliar e explorar uma misteriosa terra desconhecida.

Em sua versão original em inglês, a produção conta com grandes astros de Hollywood para dublar os protagonistas. O elenco de voz traz, por exemplo, Jake Gyllenhaal como Searcher Clade.

Dennis Quaid dá a voz a Jaeger, o lendário pai explorador de Searcher. Jaboukie Young-White é Ethan, o filho de 16 anos de Searcher; Gabrielle Union dubla Meridian Clade e Lucy Liu é Callisto Mal.

No entanto, aqueles que optarem pela versão dublada em português, descobrirão outras vozes. Veja, a seguir, quais são eles:

Mundo Estranho

Quem faz a dublagem em português de Mundo Estranho

A versão brasileira da produção conta com Marcelo Campos como Searcher Clade; Luiz Antonio Lobue como Jaeger Clade e Caio Freira como Ethan Clade.

Além disso, Marisa Mainarte empresta a voz a Meridian Clade e Carla Masumoto vive Callisto Mal em Mundo Estranho.

Onde assistir online a Mundo Estranho

O filme dirigido por Don Hall está disponível no Disney+. Junte-se aos Clade e embarque nesta aventura!

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