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NOVIDADES DISNEY+

Muppets e o Caos Elétrico: quem são os personagens da nova série Disney+?

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

A banda formada pelas famosas marionetes vai se aventurar na gravação de seu primeiro disco!


Aumenta o som que a música vai rolar ao som da banda Muppet favorita de todos: a Dr. Dentuço e a Desordem Elétrica! Após 45 anos de muito rock and roll, o grupo chega dia 10 de maio em Muppets e o Caos Elétrico, uma divertida série do Disney+

Ao lado de uma jovem produtora – desesperada para salvar a própria gravadora –, o grupo finalmente decide gravar seu primeiro disco. No entanto, fazer esse grupo levar algo a sério pode ser bem desafiante.

Contando com a ajuda de sua irmã, que é especialista em redes sociais, e de um excêntrico fã, Nora e a banda encontram algumas das maiores estrelas da música atual em sua busca pelo disco de platina.

Veja, a seguir, quais são os personagens dessa divertida trupe que estarão em Muppets e o Caos Elétrico:

Muppets e o Caos Elétrico

Quem está em Muppets e o Caos Elétrico


A Desordem Elétrica é uma banda formada pelo Dr. Dentuço nos vocais e teclado; Animal na bateria; Floyd Pepper nos vocais e baixo; Janice nos vocais e guitarra principal; Zoot no saxofone e Lips no trompete.

A eles, se junta a enérgica e jovem executiva musical Nora Singh; sua irmã, Hannah; Moog, um superfã da Desordem; o ator convidado Anders Holm e vários convidados super especiais

Não perca Muppets e o Caos Elétrico no Disney+!


Acompanhe esta hilária jornada musical ao lado da Desordem Elétrica em Muppets e o Caos Elétrico! A nova série estreia dia 10 de maio, exclusivamente no Disney+!

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