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NOVIDADES MARVEL

Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis: a que horas estreia o documentário no Disney+

31 de outubro de 2022
31 de outubro de 2022

A produção da Marvel Studios mostra a magia por trás das câmeras da série disponível no serviço de streaming.


É hora de liquidar todas as dúvidas sobre Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Pensando em uma imersão nos bastidores da série disponível no Disney+, o serviço de streaming lança Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.

No documentário especial, será possível ver mais detalhes da produção estrelada por Tatiana Maslany, Mark Ruffalo e Tim Roth. O seriado, com nove episódios, apresenta uma nova super-heroína ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Os criadores de Mulher-Hulk falam como foi desenvolvido o tom brincalhão da história. Além disso, é possível ver imagens de Tatiana Maslany usando o traje de captura de movimento para que pudesse ser retrabalhada na pós-produção, também são reveladas.

A seguir, confira tudo o que é preciso saber e prepare-se para o especial:

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis


A que horas estreia o Making of Mulher-Hulk?

O documentário Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis estreia no dia 3 de novembro, exclusivamente, no Disney+. A produção estará disponível a partir das 4h (horário de Brasília).


Erros de gravação de Mulher-Hulk

No mesmo dia e horário da estreia de Nos Bastidores de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, o serviço de streaming divulga Erros de GravaçãoMulher-Hulk: Defensora de Heróis. Nesse material, o fã poderá conferir os erros hilários nas filmagens com o elenco e equipe do seriado.

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