Nova temporada de Loki: tudo o que é preciso saber antes da estreia

A produção da Marvel Studios estreia a sua 2ª temporada no dia 5 de outubro. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

No próximo dia 5 de outubro, o Deus da Trapaça volta a se aventurar pelo tempo com a estreia da nova temporada da série Loki no Disney+. E, mais uma vez, Tom Hiddleston retorna ao papel do infame personagem da Marvel Studios.

A 2ª temporada começa após o chocante episódio final, quando Loki se encontra em uma batalha pela alma da Autoridade de Variação Temporal (AVT).

Mas, antes, que tal relembrar como Loki chegou até aqui?









Primeira temporada de Loki: uma história em seis episódios



Em Vingadores: Ultimato (2019), Loki rouba novamente o poderoso Tesseract. Mas é apreendido e acaba perante a Autoridade de Variação Temporal (AVT), uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço.

Ele, então, é forçado pelo agente da AVT, Mobius (Owen Wilson) a cooperar com a organização – ainda que nem todo mundo acredite que essa seja uma boa ideia.

A improvável dupla investiga diferentes cenários em várias linhas temporais enquanto a AVT tenta encontrar uma esquiva variante de Loki – que, ao longo da temporada, mostra ter muitas e inusitadas variantes!

O irmão de Thor fica preso em uma lua apocalíptica com sua variante Sylvie (Sophia Di Martino). Só que os dois precisam sair do local antes da aniquilação completa.







Acontece que Loki descobre os verdadeiros planos da sua variante feminina Sylvie, mas ele tem suas próprias ideias – algo que mudará o destino de todos para sempre.



Enquanto Mobius e a Caçadora B-15 (Wunmi Mosaku) procuram por Loki e Sylvie, os responsáveis da AVT se questionam como estes dois conseguiram escapar.

Já nos episódios finais da 1ª temporada, Loki, descobre que os Guardiões do Tempo não são reais, e é enviado pela Juíza Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) para uma espécie de purgatório chamado Vazio. Lá, diversas versões do Deus da Trapaça o cercam e o incentivam a segui-los.

Enquanto isso, voltando-se contra a juíza, Sylvie exige que lhe contem tudo sobre a AVT. O último episódio da temporada, então, é uma verdadeira corrida contra o tempo! Loki e Sylvie chegam à Cidadela no Fim dos Tempos. Será que eles finalmente descobrirão quem está por trás da AVT?









Onde ver a nova temporada de Loki online?



Nos novos episódios da 2ª temporada, Loki navega em um multiverso em constante expansão e cada vez mais perigoso ao lado de Mobius, a Caçadora B-15 e um time de personagens novos e antigos.

Juntos, eles saem em busca de Sylvie, da juíza Ravonna Renslayer, da Senhorita Minutos e pela verdade do que significa possuir livre arbítrio e um nobre propósito.

O elenco de Loki conta, ainda, com Jonathan Majors e Ke Huy Quan. Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani dirigem os episódios.

A nova temporada de Loki estreia no dia 5 de outubro, a partir das 22h (horário de Brasília), somente no Disney+. Semanalmente, sempre às quintas-feiras, um novo episódio será disponibilizado no streaming.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!