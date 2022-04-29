Cancel
Novidades Marvel

Quais são os poderes de Loki?

29 de abril de 2022
29 de abril de 2022

Descubra as habilidades do Deus da Mentira, um dos vilões mais temidos da Marvel Studios.


Loki, o vilão que tem sua própria série no Disney+, é um dos personagens mais poderosos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Isso se deve à sua ampla gama de habilidades ao confrontar seus inimigos.

O Deus das Mentiras, que ainda aparece nos filmes Thor (2011), Os Vingadores (2012), Thor: O Mundo Sombrio (2013), Thor: Ragnarok (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019), liberou todo o seu potencial no campo de batalha e provou ser um guerreiro difícil de vencer. Então, descubra quais são os poderes de Loki a seguir!

Loki


  • Poderes de Loki: manuseio de energia

Várias são as habilidades de Loki relacionadas à manipulação de Energia. Entre elas, o personagem é capaz de realizar projeções astrais, mudar sua aparência, hipnotizar pessoas, criar explosões de energia, levitar, criocinese (manipular o frio e o gelo), telecinese (manipular objetos com a mente) e teletransporte.


  • Poderes de Loki: telepatia

O Deus da Mentira pode se conectar com outros telepaticamente. Com isso, ele se torna capaz de ver as memórias de seus inimigos. Ele também tem a habilidade de imbuir significados místicos a objetos e mesmo criar fendas entre as diferentes dimensões.


  • Poderes de Loki: inteligência

Como um poderoso mestre da manipulação e do engano, Loki é extremamente inteligente. Ele ainda detém grande conhecimento e habilidades em manejar artefatos místicos e lidar com tecnologias tanto humanas quanto alienígenas.

Loki


  • Poderes de Loki: manipulação

Somando suas habilidades de telepatia e sua grande inteligência, não é difícil imaginar que manipular pessoas também seja um dos poderes do vilão. Loki é capaz de distorcer fatos e eventos a seu favor.


  • Poderes de Loki: combate

Além de tudo, Loki também é excelente quando o assunto é confronto. Ele empunha com destreza adagas e facas. O vilão consegue manejar com destreza outras armas como um cetro Chitauri, a lança Gungnir de Odin e até mesmo a Joia do Infinito Tesseract

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set