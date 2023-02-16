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Novidades Disney

Novo teaser de A Pequena Sereia apresenta o Príncipe Eric e a malvada Úrsula

16 de fevereiro de 2023
16 de fevereiro de 2023

A Disney lançou novas imagens do aguardado filme live-action – que chegará em maio nos cinemas do mundo todo.


A versão live-action de A Pequena Sereia tem um novo teaser trailer. O filme da Disney, protagonizado por Halle Bailey, trouxe imagens de outros personagens importantes: o Príncipe Eric e a malvada Úrsula, a Bruxa do Mar.

A produção, baseada na animação de 1989, chegará aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio. O longa-metragem refaz a história de Ariel, uma curiosa sereia que deseja experimentar a vida em terra firme.

Ela visita a superfície, mesmo sendo essa decisão contrária ao que manda seu pai. É dessa forma que Ariel começa uma inesperada viagem, com direito a príncipe, bruxa marinha e um novo mundo incrível.


Assim aparecem Eric e Úrsula na versão live-action de A Pequena Sereia


O novo trailer teaser do filme mostra Ariel enquanto nada e canta a canção “Part of Your World”. As imagens recentes também apresentam o Príncipe Eric (interpretado por Jonah Hauer-King) e a vilã Úrsula (papel de Melissa McCarthy).



A Pequena Sereia é dirigido por Rob Marshall e tem roteiro de Oscar David Magee. O elenco conta também com a atuação de Javier Bardem como o Rei Tritão. Além disso, Daveed Diggs dá voz a Sebastião e Jacob Tremblay dubla Linguado.

Não perca essa super produção, em maio, nos cinemas

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