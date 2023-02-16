Novo teaser de A Pequena Sereia apresenta o Príncipe Eric e a malvada Úrsula

A Disney lançou novas imagens do aguardado filme live-action – que chegará em maio nos cinemas do mundo todo.

live-action de teaser trailer. O filme da Disney, protagonizado por Príncipe Eric e a malvada Úrsula, a Bruxa do Mar.



A versãode A Pequena Sereia tem um novo. O filme da, protagonizado por Halle Bailey , trouxe imagens de outros personagens importantes: oe a malvada

A produção, baseada na animação de 1989, chegará aos cinemas brasileiros no dia 25 de maio. O longa-metragem refaz a história de Ariel, uma curiosa sereia que deseja experimentar a vida em terra firme.





Ela visita a superfície, mesmo sendo essa decisão contrária ao que manda seu pai. É dessa forma que Ariel começa uma inesperada viagem, com direito a príncipe, bruxa marinha e um novo mundo incrível.







Assim aparecem Eric e Úrsula na versão live-action de A Pequena Sereia



Ariel enquanto nada e canta a canção “Part of Your World”. As imagens recentes também apresentam o Príncipe Eric (interpretado por Jonah Hauer-King) e a vilã Melissa McCarthy).





O novo trailer teaser do filme mostraenquanto nada e canta a canção “”. As imagens recentes também apresentam o(interpretado por) e a vilã Úrsula (papel de).



A Pequena Sereia é dirigido por Rob Marshall e tem roteiro de Oscar David Magee. O elenco conta também com a atuação de Javier Bardem como o Rei Tritão. Além disso, Daveed Diggs dá voz a Sebastião e Jacob Tremblay dubla Linguado.





Não perca essa super produção, em maio, nos cinemas!