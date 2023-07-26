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NOVIDADES DISNEY+

Novos episódios de Mickey Mouse Funhouse chegam ao Disney+

26 de julho de 2023
26 de julho de 2023

Saiba mais detalhes sobre as novas e divertidas histórias que estreiam no serviço de assinatura.


Tem crianças em casa? Pois os pequenos vão ficar felizes com essa novidade: a série animada Mickey Mouse Funhouse ganha novos episódios no Disney+!

A Funhouse é um lugar fantástico em que Funny – uma casa mágica que fala e interage com Mickey, Minnie e seus amigos – lidera a turma em aventuras malucas e hilárias, cheias de brincadeiras, fantasia e desejos sendo realizados!

Onde ver Mickey Mouse Funhouse online


A temporada inicial da animação infantil já está disponível para assistir online no Disney+, e a partir deste dia 26 de julho, a temporada 2 ganha novos episódios.

Nessas novas historinhas, Mickey, Minnie, Margarida, Donald e Pateta entram na famosa casa de diversões, onde sobem a Escada para Qualquer Lugar para descobrir mundos ainda mais fantásticos de aventura e imaginação!

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