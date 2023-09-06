Novos episódios de Spidey e seus Amigos Espetaculares chegam ao Disney+

A equipe Spidey enfrenta novos vilões nas novas histórias da temporada 2 dessa incrível série animada!



A diversão em família está garantida com a estreia de mais episódios de Spidey e seus Amigos Espetaculares no Disney+! Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales continuam lutando juntos para proteger sua comunidade e o meio ambiente de terríveis vilões.

O trio continua suas aventuras como a Equipe Spidey. E, agora, eles contam com a ajuda de mais Vingadores: Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa; e Réptil.

Juntos, os super-heróis enfrentam novos e desafiadores inimigos, como Electro, Gata Negra, Homem-Areia e Zola, em um esforço para proteger não apenas a vizinhança, mas o mundo natural ao seu redor!









Divirta-se com Spidey e seus Amigos Espetaculares no Disney+



Embarque nas mais divertidas histórias ao lado da Equipe Spidey! Divirta-se com os novos episódios de Spidey e seus Amigos Espetaculares, somente no Disney+!

O serviço de assinatura também traz uma série de curtas protagonizados pelo trio de super-heróis amigos da vizinhança!