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NOVIDADES DISNEY+

Novos episódios de Spidey e seus Amigos Espetaculares chegam ao Disney+

6 de setembro de 2023
6 de setembro de 2023

A equipe Spidey enfrenta novos vilões nas novas histórias da temporada 2 dessa incrível série animada!


A diversão em família está garantida com a estreia de mais episódios de Spidey e seus Amigos Espetaculares no Disney+! Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales continuam lutando juntos para proteger sua comunidade e o meio ambiente de terríveis vilões.

O trio continua suas aventuras como a Equipe Spidey. E, agora, eles contam com a ajuda de mais Vingadores: Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa; e Réptil

Juntos, os super-heróis enfrentam novos e desafiadores inimigos, como Electro, Gata Negra, Homem-Areia e Zola, em um esforço para proteger não apenas a vizinhança, mas o mundo natural ao seu redor!


Divirta-se com Spidey e seus Amigos Espetaculares no Disney+


Embarque nas mais divertidas histórias ao lado da Equipe Spidey! Divirta-se com os novos episódios de Spidey e seus Amigos Espetaculares, somente no Disney+

O serviço de assinatura também traz uma série de curtas protagonizados pelo trio de super-heróis amigos da vizinhança!

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