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O capítulo final de Cavaleiro da Lua traz novas revelações

6 de maio de 2022
6 de maio de 2022

À medida que o medo se espalha pelo Submundo, Marc e Steven buscam encontrar uma forma de retornar à terra dos vivos e deter Arthur Harrow. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Na última quarta-feira (04), estreou no Disney+ o sexto e último capítulo de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), série original da Marvel Studios. A parte final encerrou a história de Steven Grant e Marc Spector, dois personagens interpretados por Oscar Isaac, que habitam o mesmo corpo e que devem navegar em suas identidades complexas enquanto lidam com um mistério mortal envolvendo os próprios deuses do Egito.

À medida que o medo se espalha pelo Submundo, Marc e Steven devem encontrar uma maneira de retornar à terra dos vivos e deter Arthur Harrow (Ethan Hawke) e a divindade egípcia Ammit. Para isso, terão que contar com a ajuda de Layla (May Calamawy) e a libertação de Khonshu.

A libertação de Ammit e a servidão de Harrow

Harrow está pronto para "curar" o mundo depois de atirar em Marc e tirar dele o shabti, representação no formato de estátua, de Ammit. Com seu cajado e junto a seus discípulos, a energia roxa emana dele. Quando eles partem, Layla chora ao ver o corpo de Marc na água e o abraça. Então, ela pega o escaravelho dourado e se disfarça como um dos seguidores de Harrow para se esconder.

Enquanto isso, os avatares dos deuses da Enéade sentem uma perturbação. Yatzil (Díana Bermudez), o avatar de Hathor, sente que alguém está tentando libertar Ammit no mundo. Selim (Khalid Abdalla), o avatar de Osíris, percebe que é Harrow.

O líder religioso invade a Câmara dos Deuses enquanto Layla escapa do grupo principal. Os avatares se alinham para enfrentar o vilão, mas Harrow garante que eles são apenas juízes, não guerreiros. Selim faz um primeiro movimento e Harrow levanta seu cajado, atingindo todos os avatares. Harrow esmaga o shabti, libertando Ammit. E todos se ajoelham diante dela.

Agora, a imponente Ammit explica a Harrow que, com a balança dele desequilibrada, seu destino é servi-la. A deusa afirma que ele é o avatar ideal que ela precisa, pois foi quem a libertou.

Harrow


Khonshu retorna à cena para derrotar Ammit

Na Câmara dos Deuses, Layla descobre a galeria onde estão os shabtis de vários deuses. Ela procura o que pertence a Khonshu, o pega e foge. Esmagando o shabti, a arqueóloga liberta o deus da Vingança. Khonshu pergunta sobre Marc: se ele realmente se foi, será que ela, Layla El-Faouly, seria seu avatar e protegeria os viajantes da noite? A ex-esposa de Marc rejeita a proposta.

Em seguida, Ammit ordena aos seus discípulos que purifiquem as almas do mundo, começando pelo Cairo. A caminho da saída da Câmara dos Deuses, eles são bloqueados pela presença de Khonshu. A deusa, libertada, garante que seu plano está pronto.

Khonshu


A abertura dos portões de Osíris

Tudo é paz e beleza no Campo de Juncos onde Marc está, enquanto Tuéris diz que sua balança está equilibrada e que a jornada acabou. Mas Marc só consegue pensar em Steven, que está no Duat, e exige voltar. A deusa Hipopótamo então adverte: se ele deixar o Campo de Juncos, nunca poderá voltar.

Marc encontra o corpo congelado de Steven e se emociona. Ele pede desculpas por não proteger a esperança e a vida de Steven. Quando Marc começa a se transformar em gelo, ele confessa que não poderia ter abandonado Grant e ido para o Campo de Juncos sem ele. Colocando todo o seu coração nas mãos de Steven, Marc comenta que sua outra personalidade era o verdadeiro superpoder que ele já possuiu.

Agora, com os dois congelados, os portões de Osíris se abrem atrás deles. Ambos retornam e se abraçam Em seguida, correm para as portas, pois há uma grande onda de areia se aproximando. Neste momento, Tuéris usa seu barco para ajudá-los.

Tuéris


Mr. Knight e Cavaleiro da Lua

De volta, Marc recupera a proteção de Khonshu e seu corpo é envolto pela armadura do Cavaleiro da Lua. O deus diz a ele que precisa de sua ajuda para derrotar Ammit.

Agora, as personalidades alternam entre si sem problemas. Então Steven aparece como Mr. Knight, pedindo para redefinir seu acordo com Konshu: eles querem a liberação. Exasperado, Khonshu concorda e afirma que irá libertá-los depois de acabar com Ammit.

Mr. Knight


Começa o julgamento de Ammit

Na ala principal da Câmara dos Deuses, Layla encontra um Selim gravemente ferido, rastejando para um esconderijo, e pergunta como eles podem deter Ammit. O avatar revela que eles devem aprisionar Ammit em uma forma mortal (um corpo em vez de uma estátua) para torná-lo vulnerável. No entanto, para isso, eles precisam de mais avatares do que têm.

Sem outras opções, Layla chama Tuéris. Falando através do corpo de Selim, a deusa grita de emoção, pois está muito animada para assumir Layla como seu avatar temporário, revelando que o pai dela ficará orgulhoso quando descobrir. Surpreendendo a arqueóloga, Tuéris conta que o conheceu quando o acompanhou ao Campo dos Juncos.

Harrow leva seus discípulos pela cidade e ergue seu cetro enquanto recita um encantamento. Agora, eles começam a julgar as pessoas, em massa, arrancando almas de seus corpos. À medida que absorve cada nova alma, o poder de Ammit cresce.

Layla


Layla surge como o avatar de Tuéris

Layla surge como o Escaravelho Escarlate, o avatar de Tuéris, em sua armadura cerimonial completa, com asas douradas. Enquanto isso, uma poderosa batalha está ocorrendo, com o Cavaleiro da Lua e o Sr. Knight se revezando. Por sua vez, Ammit e Khonshu espelham a luta, em sua própria batalha.

Marc e Layla se reencontram e rapidamente se abraçam. Steven, de repente, troca com Marc e a elogia. O Sr. Knight corre em direção a Harrow, derrubando todos os discípulos no caminho. Como uma equipe, os três — Cavaleiro da Lua, Sr. Kight e Escaravelho Escarlate lutam contra Harrow, mas não conseguem se defender dele e de seus discípulos.

Harrow afirma que se Ammit tivesse sido autorizada a governar e a eliminar Marc, a vida de seu irmão mais novo teria sido salva, e a família dele ficaria feliz. Oprimido, e vendo como Ammit termina por deixar Khonshu de joelhos, ele se entrega.

Agora a história toma um rumo inesperado: Marc perde a consciência e, de repente, abre os olhos e descobre que está segurando um Harrow bem machucado. Sem entender o que aconteceu, Marc pergunta se isso foi obra de Steven, que nega ter sido ele. Confuso, o Cavaleiro da Lua não consegue entender o que aconteceu; ele havia apagado. Enquanto isso, Layla e Marc veem Ammit arrastando Khonshu para longe.

Cavaleiro da Lua


A ligação de Ammit ao corpo de Harrow

De volta à Câmara dos Deuses, Harrow é colocado em uma laje de pedra. O poder da sala os ajudará a prender Ammit ao corpo do vilão. De mãos dadas, Layla e Marc/Steven começam um encantamento. Enquanto a energia flui através deles e das estátuas da Enéade dentro da câmara, Ammit ameaça que eles nunca serão capazes de contê-la.

Com Khonshu e Tuéris fora do controle dos corpos de Marc e Layla, Khonshu pede a Marc para acabar com Harrow e Ammit, não deixando nenhum dos dois vivos. Mas Marc se recusa: se Khonshu os quer mortos, ele mesmo terá que fazer isso. Khonshu, irritado, os libera.

Cavaleiro da Lua


Conheça Jake Lockley

De repente, Steven está de volta ao escritório do Dr. Harrow, e pergunta se ele acha que Khonshu e Ammit são reais. Harrow diz não, enquanto volta para sua cadeira. Olhando o chão, Marc e Steven percebem as pegadas ensanguentadas de Harrow. Em seguida, Steven afirma que quer salvar o mundo.

Marc acorda no apartamento de Steven, assim como no primeiro episódio, com as pernas acorrentadas à cama. Steven também está lá.

Em uma cena pós-créditos, Arthur Harrow surge em uma cadeira de rodas no Hospital Psiquiátrico Sienkiewicz. Ele é sequestrado por um misterioso homem. À medida que avançam pelo corredor, Harrow vê corpos sem vida. Então, ele o coloca em uma limusine branca com placa SPKTR. Dentro, aparece Khonshu, vestindo um terno, que revela que nunca quis Layla como seu avatar. Neste momento, o deus da Vingança apresenta Harrow ao terceiro alter ego de Marc: Jake Lockley, que atira no vilão.

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