O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu: série musical brasileira do Disney+ estreia em 28 de setembro

A trilha sonora da nova produção original criada por Miguel Falabella revisita momentos marcantes da MPB.







Criada e dirigida por Miguel Falabella, a nova série musical original brasileira: O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu, conta a história de um grupo de jovens adultos, de diferentes origens, que veem no anúncio de um teste de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira a chance de alcançar seus sonhos adormecidos e fazer uma carreira no teatro. Aprovados numa primeira triagem, os aspirantes a cantores-atores vivem, nos bastidores do mundo do teatro, um misto de sentimentos como deslumbramento, a descoberta de novos amores, traições, assombramentos do passado e o medo da rejeição, já que não sabem se serão contratados no final das audições. (*)

A trilha sonora minuciosamente escolhida de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu conta com músicas brasileiras que vão de clássicos de Pixinguinha ao rock de Raul Seixas, revisitando canções dos Festivais de MPB, Jovem Guarda, Rita Lee, Chico Buarque e muitos outros. A produção é também uma homenagem à todos os artistas que mantêm acesa a chama da paixão pelo palco e pela cultura brasileira.

Com um enredo que aborda a importância de ir atrás dos sonhos e da expressão pessoal através da arte, a série possui dez episódios e se passa em São Paulo. O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu é um conteúdo realizado pela Formata Produções e Conteúdo e Nonstop.



Elenco e produção





A série conta com grandes nomes, como: Miguel Falabella (Renato), Sara Sarres (Marita), Karin Hils (Marion), Lucas Wickhaus (Jorge), Daniel Rangel (Leandro), Mica Diaz (Alícia), Hipólyto (Reginaldo), Graciely Junqueira (Ivone), Carolina Amaral (Antonia), Rhener Freitas (Maurício), Gabriella Di Grecco (Nora), Bruno Boer (Sissy), Guilherme Magon (Artur) e Magno Bandarz (Fernando), entre outros grandes nomes.

A direção geral é de Miguel Falabella e Cininha de Paula (“Pé na Cova”, “Brasil a Bordo”, “Toma lá da Cá”, “Cobras e Lagartos”, “Sai de Baixo”, “Aquele Beijo”, “Escolinha do Professor Raimundo”, “Sítio do Picapau Amarelo”, “Você Decide”, “Gente Inocente”). O roteiro conta com Miguel Falabella e Rosana Hermann (“Sai de Baixo”, “Caça Talentos”, “Programa Xuxa”, “Domingão do Faustão”, “Programa do Porchat”).

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+