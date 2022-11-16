O Diário da Princesa 3 está em produção: tudo o que você precisa saber sobre o novo filme

Nova produção da franquia de sucesso da Disney será filmada, mas ainda sem detalhes sobre o elenco.





Um novo filme do universo de O Diário da Princesa está em desenvolvimento. Veja, aqui, tudo o que se sabe até agora.



O novo filme será roteirizado por Aadrita Mukerji, que já trabalhou em vários filmes de ação. Os dois filmes anteriores foram estrelados por Anne Hathaway como a Princesa Mia Thermopolis.

Também está confirmado que Debra Martin Chase, produtora dos dois primeiros longas, está voltando para este projeto. O novo O Diário da Princesa ainda não tem uma data de lançamento.





Reveja O Diário da Princesa





Reviva a magia de Genovia nos filmes O Diário da Princesa e O Diário da Princesa 2: Casamento Real, que estão disponíveis no Disney+.