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O Diário da Princesa 3 está em produção: tudo o que você precisa saber sobre o novo filme

16 de novembro de 2022
16 de novembro de 2022

Nova produção da franquia de sucesso da Disney será filmada, mas ainda sem detalhes sobre o elenco.


Um novo filme do universo de O Diário da Princesa está em desenvolvimento. Veja, aqui, tudo o que se sabe até agora.

O novo filme será roteirizado por Aadrita Mukerji, que já trabalhou em vários filmes de ação. Os dois filmes anteriores foram estrelados por Anne Hathaway como a Princesa Mia Thermopolis.

Também está confirmado que Debra Martin Chase, produtora dos dois primeiros longas, está voltando para este projeto. O novo O Diário da Princesa ainda não tem uma data de lançamento.


O Diário da Princesa

Reveja O Diário da Princesa


Reviva a magia de Genovia nos filmes O Diário da Princesa e O Diário da Princesa 2: Casamento Real, que estão disponíveis no Disney+.

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