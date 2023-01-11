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O filme Red, da Pixar, deixa uma mensagem e uma lição: descubra! 

11 de janeiro de 2023
11 de janeiro de 2023

A produção pode ser vista no Disney+. Atenção: o artigo a seguir contém spoilers!


Os fãs dos filmes da Disney e da Pixar têm uma infinidade de opções no Disney+. Uma delas é Red - Crescer é Uma Fera, animação lançada em 2022.

A produção apresenta Mei Lee, uma garota de 13 anos que é um tanto peculiar, mas autoconfiante, e está dividida entre seguir sendo a filha obediente que sua mãe deseja e ou “abraçar” caos da adolescência.

Para completar, Ming, a mãe superprotetora e autoritária da menina, nunca sai de seu lado. Como se não bastassem as mudanças em seus interesses, relacionamentos e corpo, Mei se transforma em um gigante panda vermelho toda vez que fica emocionada.

A animação deixa vários ensinamentos sobre temas da vida. Veja alguns deles abaixo:

Red - Crescer é Uma Fera

Não reprimir emoções: uma das lições de Red

Em vários momentos do filme, Mei tenta reprimir suas emoções. No entanto, quando isso acontece, o resultado não é dos melhores.

Por isso, uma das lições de Red - Crescer é Uma Fera é que não se pode reprimir o que sentimos ou enfrentamos. Expressar o que realmente acontece é sempre a melhor saída.

A mensagem de Red sobre a importância da amizade

Ao longo da animação, Mei passa por muitas situações com seu grupo de amigos. E são nos momentos mais difíceis que eles oferecem refúgio para a adolescente.

Por isso, uma das mensagens de Red é que a amizade é muito importante, tanto para as crianças quanto para os adultos.

Assista a Red - Crescer é Uma Fera online no Disney+

Red - Crescer é Uma Fera, a produção da Disney e da Pixar, está disponível no Disney+

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