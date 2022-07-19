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O importante papel que a filha de Chris Hemsworth desempenhou em Thor: Amor e Trovão

19 de julho de 2022
19 de julho de 2022

Saiba mais sobre a atuação da filha do ator na mais recente produção da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Thor: Amor e Trovão não só traz de volta velhos aliados do Deus do Trovão, mas também apresenta novos — e jovens — talentos que surpreendem com suas atuações. Um deles é India Rose Hemsworth, filha de Chris Hemsworth e Elsa Pataky, que interpreta Love (Amor), filha de Gorr, vilão do novo filme da Marvel Studios.

A menina tem 10 anos e acompanha o pai no set desde bebê. "Ela é minha super-heroína favorita", escreveu o ator, recentemente, em suas redes sociais, junto com duas imagens que mostram como o tempo passou das primeiras filmagens de Thor (2011) até o presente.

Thor: Amor e Trovão


India Rose Hemsworth em Thor – Amor e Trovão: o que acontece com sua personagem?

Thor: Amor e Trovão começa com Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), perdido no deserto com sua filha (India Rose Hemsworth). A menina morre de sede e fome nos braços do pai.

Mas durante a trama, o espectador percebe que nem tudo está perdido. A menina reaparece no final do filme, depois que o vilão finalmente consegue entrar na Eternidade e fazer um desejo: reviver sua filha.

Ela, então, volta à vida, mas imediatamente tem que se despedir de seu pai, pois Gorr está morrendo devido à falta da Necroespada, que foi destruída pela Poderosa Thor.

Antes de dar o último suspiro, Gorr pede a Thor que cuide de sua filha, algo que o super-herói não hesita em fazer. "Tio Thor" – como ele passa a ser chamado – protege a menina como se fosse sua própria filha, e escolhe o nome Love para dar a ela.

Como se isso não fosse o suficiente para a garota, Love descobre ter superpoderes, e no encerramento do filme acaba empunhando o Mjolnir na companhia de Thor.

Thor: Amor e Trovão já está disponível nos principais cinemas do Brasil. Não deixe de conferir de perto esta aventura!

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