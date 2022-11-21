O incrível look de Maya Rudolph como Malvina, a nova vilã de Desencantada

A sequência de Encantada já está disponível no Disney+ e há novos personagens para serem conhecidos.
Desencantada já está disponível no Disney+! Depois de 15 anos, os protagonistas de Encantada (2007) estão de volta para uma nova aventura.
Giselle (Amy Adams), Robert (Patrick Dempsey), Nancy (Idina Menzel) e Edward (James Marsden) fazem parte do novo filme, que traz muita magia e diversão.
Desencantada: o incrível look de Malvina, a nova vilã
Em Desencantada, Malvina é a personagem que vai dar dor de cabeça à protagonista da história.
Malvina usa um vestido azul-escuro em grande parte do filme. A peça apresenta um decote no formato de um coração, além de ser trabalhado com detalhes em dourado e vermelho.
A vilã também usa um enorme casaco parecido com uma capa, rememorando alguns dos looks de vilãs consagradas dos desenhos da Disney.
Com relação aos acessórios, Malvina usa colar e brincos vermelhos e, por ser se apresentar como uma rainha, não falta uma coroa dourada em sua cabeça.
Veja Desencantada, um filme exclusivo do Disney+, e descubra tudo sobre Malvina!