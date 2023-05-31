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O Poder é Nosso: ação da Marvel ganha “Prêmio Sim à Igualdade Racial”

31 de maio de 2023
31 de maio de 2023

A iniciativa visa ampliar a visibilidade de pessoas pretas no mercado de trabalho artístico.


Lançada em 2022, a ação O Poder é Nosso foi realizada no país pela Marvel através da The Walt Disney Company Brasil e se tornou a primeira iniciativa da marca focada especificamente no público brasileiro. Agora, a ação foi reconhecida com o “Prêmio Sim à Igualdade Racial”, que está em sua sexta edição e destaca as melhores iniciativas em prol de uma sociedade racialmente mais justa.

Baseada nos valores de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), o objetivo da campanha O Poder é Nosso buscou dar maior visibilidade às pessoas pretas no mercado de trabalho artístico. A campanha O Poder é Nosso ganhou o troféu na categoria “Destaque Publicitário”. 


Prêmio Sim à Igualdade Racial


Como foi realizada a campanha O Poder é Nosso, da Marvel


A ação contou com a participação de cinco artistas pretos, vindos de diferentes regiões do Brasil, e que criaram suas próprias versões de personagens da Marvel como Pantera Negra, Tempestade, Miles Morales, e ainda das Mulheres de Wakanda e do Falcão

Os artistas Negritoo, Crica, Massai, Luna B e DGOH contaram com a mentoria da estilista Jal Vieira para imprimir seu estilo nas obras, que posteriormente serviram de guia de estilo para produtos licenciados.

Outros parceiros importantes para essa conquista foram o coletivo T’Challa, que atua dentro da The Walt Disney Company Brasil, e Rita Oliveira. Ambos estiveram presentes em todas as etapas do projeto, sendo de grande importância para a realização da iniciativa.


O Poder é Nosso: Manifesto | MARVEL


Além dos produtos licenciados, também foi feita uma série de vídeos contando a experiência de cada um dos artistas participantes. Eles podem ser vistos diretamente na playlist da ação O Poder é Nosso nas redes sociais da Marvel Brasil.

O “Prêmio Sim à Igualdade Racial” é um reconhecimento dado pelo Instituto Identidades Brasil (IDBR) àqueles que se empenham na luta antirracista e em defesa da igualdade.


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