O que assistir em fevereiro no Disney+

Além do fim da temporada de ‘O Livro de Boba Fett’, há outras estreias animadas e muito mais.







Fevereiro é um mês cheio de aventuras animadas e live-actions no Disney+. Começamos com O Livro de Boba Fett, que chega ao fim da temporada em 9 de fevereiro. Nesse mesmo dia, você descobrirá os segredos por trás da série Gavião Arqueiro, da Marvel, que retorna 16 de fevereiro para dar a você uma visão dos bastidores de Eternos. E mais:





Ron bugado (16 de fevereiro)



O novo filme da 20th Century Studios e da Locksmith Animation conta a história de Barney, um tímido estudante do ensino médio, e Ron, seu novo dispositivo digital criado para ser seu melhor amigo. Esta maravilhosa história de amizade e aventura apresenta as vozes de Zach Galifianakis , Jack Dylan Grazer , Olivia Coldman e muito mais em seu idioma original.











Link perdido (18 de fevereiro)

Conheça Sr. Lionel Frost, um corajoso investigador de mitos e monstros que procura provar a existência do elo perdido (ou Sr. Link).









O maravilhoso inverno do Mickey Mouse (18 de fevereiro)



As maravilhas da temporada de inverno levarão Mickey e seus amigos em uma jornada por três histórias mágicas para toda a família.





Estrelas além do tempo (25 de fevereiro)

O filme conta a incrível história real das brilhantes mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA e foram os cérebros por trás de uma das maiores operações da história: o lançamento do astronauta John Glenn em órbita. Estrelando Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae.





A família radical: maior e melhor (23 de fevereiro)

Aqui está a sequência da aclamada série que segue a vida de Penny Proud, de 14 anos, e sua família enquanto navegam na vida moderna. Além de seu pai Oscar e sua mãe Trudy, seus amigos Dijonay, La Ciénaga, Zoey e Michael retornam.





Além disso: Blackpink: o filme, Torn e outros grandes documentários da National Geographic, além de uma seleção incrível de histórias.

