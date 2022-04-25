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O que é o Mirrorverse, o novo videogame que será lançado pela Disney

25 de abril de 2022
25 de abril de 2022

Prepare-se para batalhar ao lado de seus personagens favoritos em defesa de todos os mundos!


Os fãs dos personagens mágicos das animações da Disney e da Pixar vão ganhar mais um motivo para ficar atentos às novidades. Em breve, será lançado o Disney Mirrorverse (ou Espelhoverso, como está sendo chamado também no Brasil), um jogo de representação (RPG ou role-playing game) para tablets e smartphones.

O que é o Mirrorverse


Disney Mirrorverse trará famosos personagens da Disney e da Pixar em situações únicas. Nele, o jogador conhecerá o Mirrorverse, um universo sombrio e alterado que surgiu após uma explosão estelar.

Os personagens favoritos do público evoluíram e ganharam habilidades para participar desta jornada. Neste game de ação, será preciso conduzir os Guardiões da Disney para defender sua nova realidade de uma ameaça implacável.

À medida que as sombras se espalham, todos devem lutar para proteger o Mirrorverse. Unidos e prontos para a batalha, agora cabe a eles, com a ajuda de seus jogadores, a defesa de todo os mundos contra terríveis hordas inimigas.

Quando Disney Mirrorverse estará disponível?


Já estão abertas as pré-inscrições para baixar Disney Mirrorverse. O jogo será lançado mundialmente em 23 de junho e disponibilizado para download tanto para sistema iOS quanto Android. 

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