O que é o Mirrorverse, o novo videogame que será lançado pela Disney

Prepare-se para batalhar ao lado de seus personagens favoritos em defesa de todos os mundos!





Os fãs dos personagens mágicos das animações da Disney e da Pixar vão ganhar mais um motivo para ficar atentos às novidades. Em breve, será lançado o Disney Mirrorverse (ou Espelhoverso, como está sendo chamado também no Brasil), um jogo de representação (RPG ou role-playing game) para tablets e smartphones.





O que é o Mirrorverse



Disney Mirrorverse trará famosos personagens da Disney e da Pixar em situações únicas. Nele, o jogador conhecerá o Mirrorverse, um universo sombrio e alterado que surgiu após uma explosão estelar.

Os personagens favoritos do público evoluíram e ganharam habilidades para participar desta jornada. Neste game de ação, será preciso conduzir os Guardiões da Disney para defender sua nova realidade de uma ameaça implacável.

À medida que as sombras se espalham, todos devem lutar para proteger o Mirrorverse. Unidos e prontos para a batalha, agora cabe a eles, com a ajuda de seus jogadores, a defesa de todo os mundos contra terríveis hordas inimigas.





Quando Disney Mirrorverse estará disponível?



Já estão abertas as pré-inscrições para baixar Disney Mirrorverse. O jogo será lançado mundialmente em 23 de junho e disponibilizado para download tanto para sistema iOS quanto Android.