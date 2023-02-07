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O que é o Reino Quântico de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

7 de fevereiro de 2023
7 de fevereiro de 2023

Relembre esse importante conceito antes de ver o filme que chega aos cinemas em 16 de fevereiro. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Falta muito pouco para o início da Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)! Isso porque o filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas do Brasil no dia 16 de fevereiro.

Na produção, Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/a Vespa (Evangeline Lilly) irão explorar o Reino Quântico com sua família em uma aventura além dos limites.

Mas você sabe exatamente o que é o Reino Quântico? Descubra, a seguir, o conceito por trás desse local misterioso e cheio de perigos.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


O que é o Reino Quântico?

O conceito de Reino Quântico já aparece no UCM desde antes de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Na verdade, no filme Homem-Formiga (2015) ele já é apresentado ao público.

Enquanto treina Scott para se tornar o Homem-Formiga, Henry Pym (Michael Douglas) explica a ele do que se trata o Reino Quântico.

É uma realidade onde os conceitos de tempo e espaço se tornam irrelevantes”, diz o pai de Hope. O local só é acessível através do encolhimento subatômico.

A mãe de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) ficou presa no Reino Quântico por muitos anos. Porém, em Homem-Formiga e a Vespa (2018) ela é resgatada.

Não perca Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas

Garanta sua passagem para o Reino Quântico!

Os ingressos para o novo filme do Universo Marvel já estão à venda. E prepare-se para a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania! Assista a Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018) no Disney+.

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