Cancel
Novidades Disney+

O que esperar da temporada 2 de Disney Entre Laços

27 de abril de 2023
27 de abril de 2023

Saiba mais sobre a nova temporada da série que mistura música, romance e viagem no tempo.


Você é fã de Disney Entre Laços? Então, prepare-se, pois a temporada 2 da série original latino-americana chega em breve ao Disney+.

Uma trama cheia de amor, drama, amizade e… Viagem no tempo! Nos novos episódios, Marco vai dos anos 1990 até 2021 graças ao seu poderoso e mágico bracelete.

Saiba mais, a seguir!

Sobre o que é a temporada 2 de Disney Entre Laços

Na 2ª temporada da série do Disney+, Marco (José Gimenez Zapiola) fica fascinado pelo novo mundo que se abre diante de seus olhos em 2021 e decide ficar lá.

Enquanto isso, as três mulheres da família SharpCocó, Caterina e Allegra – recebem uma oferta impossível de recusar para levar a peça "Anos-Luz" a outro patamar.

O projeto, no entanto, não será fácil de ser realizado, pois trará à tona várias revelações do passado que permanecem sem solução desde 1994.

Marco irá ajudar as Sharps, mas também precisará correr contra o tempo para decifrar por que o bracelete o levou a 2021. Nessa jornada, acabará descobrindo um perigo desconhecido que está dentro desse objeto mágico que viaja no tempo

Disney Entre Laços


Quem está no elenco da temporada 2 de Disney Entre Laços

O elenco da nova temporada de Disney Entre Laços inclui Carolina Domenech (Allegra), Elena Roger (Cocó), Clara Alonso (Caterina), José Giménez Zapiola "El Purre" (Marco), Kevsho (Félix), Santiago Achaga (Franco no passado), Antonia Bengoechea (Amelia), Rocío Hernández (Paloma), Agustina Benavidez (Clara) e Rodrigo Pedreira (Franco).

Participam também da série Beto de Carabassa (Pedro no passado), Miguel Habud (Pedro), Berenice Gandullo (Bárbara), Regina Lamm (Allegra, avó de Amelia), Betina O'Connell (Lucía no passado) e Lucila Gandolfo (Lucía), além das participações especiais de Benjamín Amadeo (Diego) e Favio Posca (Mike).

Quantos episódios terá a temporada 2 de Disney Entre Laços

A série de fantasia e comédia estreará em breve sua nova temporada no Disney+ com sete episódios de 40 minutos cada. Não perca!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set