O que esperar da temporada 2 de Disney Entre Laços

Saiba mais sobre a nova temporada da série que mistura música, romance e viagem no tempo.



Você é fã de Disney Entre Laços? Então, prepare-se, pois a temporada 2 da série original latino-americana chega em breve ao Disney+.

Uma trama cheia de amor, drama, amizade e… Viagem no tempo! Nos novos episódios, Marco vai dos anos 1990 até 2021 graças ao seu poderoso e mágico bracelete.

Saiba mais, a seguir!





Sobre o que é a temporada 2 de Disney Entre Laços





Na 2ª temporada da série do Disney+, Marco (José Gimenez Zapiola) fica fascinado pelo novo mundo que se abre diante de seus olhos em 2021 e decide ficar lá.

Enquanto isso, as três mulheres da família Sharp – Cocó, Caterina e Allegra – recebem uma oferta impossível de recusar para levar a peça "Anos-Luz" a outro patamar.

O projeto, no entanto, não será fácil de ser realizado, pois trará à tona várias revelações do passado que permanecem sem solução desde 1994.

Marco irá ajudar as Sharps, mas também precisará correr contra o tempo para decifrar por que o bracelete o levou a 2021. Nessa jornada, acabará descobrindo um perigo desconhecido que está dentro desse objeto mágico que viaja no tempo.







Quem está no elenco da temporada 2 de Disney Entre Laços





O elenco da nova temporada de Disney Entre Laços inclui Carolina Domenech (Allegra), Elena Roger (Cocó), Clara Alonso (Caterina), José Giménez Zapiola "El Purre" (Marco), Kevsho (Félix), Santiago Achaga (Franco no passado), Antonia Bengoechea (Amelia), Rocío Hernández (Paloma), Agustina Benavidez (Clara) e Rodrigo Pedreira (Franco).

Participam também da série Beto de Carabassa (Pedro no passado), Miguel Habud (Pedro), Berenice Gandullo (Bárbara), Regina Lamm (Allegra, avó de Amelia), Betina O'Connell (Lucía no passado) e Lucila Gandolfo (Lucía), além das participações especiais de Benjamín Amadeo (Diego) e Favio Posca (Mike).





Quantos episódios terá a temporada 2 de Disney Entre Laços





A série de fantasia e comédia estreará em breve sua nova temporada no Disney+ com sete episódios de 40 minutos cada. Não perca!