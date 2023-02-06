O que esperar de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Filme da Marvel traz Paul Rudd novamente como o super-herói Homem-Formiga e estreia em breve nos cinemas. Saiba mais!

Já garantiu sua passagem para o Reino Quântico? Os ingressos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já estão à venda. O novo filme da Marvel Studios estreia dia 16 de fevereiro e dá início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Mas enquanto o longa não chega aos cinemas, que tal conferir, a seguir, quais são as expectativas para essa nova produção?

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deve trazer mais detalhes do Reino Quântico





Essa não será a primeira incursão do público ao Universo Quântico. Esse lugar misterioso e cheio de perigos também foi cenário para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em 2022, e para a série Loki, em 2021.

Até mesmo em Homem-Formiga e a Vespa, de 2018, o público teve um vislumbre desse local.







O público conhecerá melhor o novo super vilão Kang, o Conquistador





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dará início à Fase 5 do UCM. Agora, as tramas desse Universo serão tecidas em torno de um novo super vilão: Kang, o Conquistador (vivido por Jonathan Majors).

O personagem apareceu pela primeira vez na primeira temporada da série Loki. E, já de cara, o público descobriu que parte de seus poderes consistem na capacidade de manipular o tempo para atingir seu objetivo: conquistar todos os Universos.

Agora, cabe a Scott Lang/Homem-Formiga deter esse terrível ser.





Ver mais as relações familiares de Scott e Hope





Scott Lang tem um grande apego à sua filha Cassie (interpretada no filme por Kathryn Newton). E também, à sua namorada e parceira de luta, Hope/a Vespa (Evangeline Lilly).

A essa dinâmica familiar, somam-se as presenças dos pais de Hope (vividos por Michelle Pfeiffer e Michael Douglas). E quando todos são levados para o Reino Quântico, será preciso atuar em família para saírem de lá.







Não perca a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas

Embarque nessa incrível jornada ao lado de Scott, Hope e os demais em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.



O filme estreia no dia 16 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil e, no dia 15 de fevereiro, haverá uma pré-estreia especial! Os ingressos já estão disponíveis!

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