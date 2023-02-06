Cancel
Novidades Disney

O que esperar de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

6 de fevereiro de 2023
6 de fevereiro de 2023

Filme da Marvel traz Paul Rudd novamente como o super-herói Homem-Formiga e estreia em breve nos cinemas. Saiba mais! 


Já garantiu sua passagem para o Reino Quântico? Os ingressos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já estão à venda. O novo filme da Marvel Studios estreia dia 16 de fevereiro e dá início à Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Mas enquanto o longa não chega aos cinemas, que tal conferir, a seguir, quais são as expectativas para essa nova produção?

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deve trazer mais detalhes do Reino Quântico

Essa não será a primeira incursão do público ao Universo Quântico. Esse lugar misterioso e cheio de perigos também foi cenário para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em 2022, e para a série Loki, em 2021.

Até mesmo em Homem-Formiga e a Vespa, de 2018, o público teve um vislumbre desse local.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


O público conhecerá melhor o novo super vilão Kang, o Conquistador

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania dará início à Fase 5 do UCM. Agora, as tramas desse Universo serão tecidas em torno de um novo super vilão: Kang, o Conquistador (vivido por Jonathan Majors).

O personagem apareceu pela primeira vez na primeira temporada da série Loki. E, já de cara, o público descobriu que parte de seus poderes consistem na capacidade de manipular o tempo para atingir seu objetivo: conquistar todos os Universos.

Agora, cabe a Scott Lang/Homem-Formiga deter esse terrível ser.

Ver mais as relações familiares de Scott e Hope

Scott Lang tem um grande apego à sua filha Cassie (interpretada no filme por Kathryn Newton). E também, à sua namorada e parceira de luta, Hope/a Vespa (Evangeline Lilly).

A essa dinâmica familiar, somam-se as presenças dos pais de Hope (vividos por Michelle Pfeiffer e Michael Douglas). E quando todos são levados para o Reino Quântico, será preciso atuar em família para saírem de lá.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


Não perca a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas

Embarque nessa incrível jornada ao lado de Scott, Hope e os demais em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

O filme estreia no dia 16 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil e, no dia 15 de fevereiro, haverá uma pré-estreia especial! Os ingressos já estão disponíveis!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set