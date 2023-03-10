O que significa ser Mandaloriano?

É preciso mais do que uma armadura e um capacete para que o personagem de Pedro Pascal possa se chamar de Mandaloriano. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A temporada 3 de The Mandalorian já chegou ao Disney+, trazendo Pedro Pascal novamente no papel de Din Djarin, o Mandaloriano mais procurado da Galáxia.

Ao lado de Grogu, ele parte de volta ao planeta Mandalore a fim de resgatar sua honra como Mandaloriano. Mas, o que realmente significa ser um Mandaloriano?





O planeta Mandalore





Mandalore é um planeta localizado na Orla Exterior da Galáxia. Sua população é extremamente belicista e se divide em Casas e Clãs – que também lutavam entre si.

A armadura mandaloriana não é feita somente para defesa. Em seu capacete de aparência inexpressiva há desenhos que identificam a que clã ele pertence. E cada peça homenageia o legado dos guerreiros que vieram antes e tudo pelo que lutaram.







O que significa ser um Mandaloriano





Décadas de guerras civis e galácticas tornaram o planeta Mandalore inabitável e seus habitantes foram exilados para outros locais da Galáxia. Ser um Mandaloriano é seguir fielmente os preceitos de seu povo, de seu clã, suas regras, crenças e hierarquia.

A regra mais conhecida é a que diz que um Mandaloriano jamais pode retirar seu capacete – ou não será mais considerado como um igual. Principalmente se ele o fizer por vontade própria.





Não perca os novos episódios de The Mandalorian





Acompanhe Din Djarin e Grogu na tentativa de voltar ao planeta Mandalore e recuperar de volta sua honra como Mandaloriano. A temporada 3 de The Mandalorian já estreou no Disney+.

Toda semana, sempre às quartas-feiras, um novo episódio estreia no streaming. Não perca mais esta aventura!