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Novidades Disney+

O que você precisa saber sobre O Melhor do Mundo, novo filme do Disney+

21 de junho de 2023
21 de junho de 2023

Um garoto prodígio na matemática descobre um passado ligado ao hip-hop e sua vida muda por completo. Conheça a história de Prem!


O Melhor do Mundo, novo filme de comédia musical de hip hop, chega em 23 de junho exclusivamente no Disney+.

Na trama, Prem Matel (Manny Magnus), um prodígio da matemática de 12 anos de idade, descobre que seu falecido pai (Uktarsh Ambudkar) era um rapper famoso e, imediatamente, busca saber mais sobre a vida e as paixões dele.

Embora suas ações pareçam inconsequentes aos olhos da sua mãe (Punam Patel), que prefere que o filho foque na matemática, Prem está determinado a descobrir se tem mesmo o hip-hop no DNA. O garoto, então, dá os primeiros passos para se tornar uma super-estrela do rap.


O Melhor do Mundo

A equipe por trás de O Melhor do Mundo


O Melhor do Mundo tem direção de Roshan Sethi e é produzido por Thomas Kail, o mesmo que dirigiu Hamilton (2020), musical de grande sucesso da Broadway que pode ser visto no Disney+.

Uktarsh Ambudkar, que interpreta o pai de Prem, também escreveu as canções originais do longa-metragem ao lado de Charlie Wilder.
Misturando música, humor e drama familiar, O Melhor do Mundo é um filme que vai te conquistar! Confira a partir de 23 de junho no Disney+!

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