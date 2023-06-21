O que você precisa saber sobre O Melhor do Mundo, novo filme do Disney+

Um garoto prodígio na matemática descobre um passado ligado ao hip-hop e sua vida muda por completo. Conheça a história de Prem!





O Melhor do Mundo, novo filme de hip hop, chega em 23 de junho exclusivamente no



, novo filme de comédia musical de, chega emexclusivamente no Disney+

Prem Matel (Manny Magnus), um prodígio da matemática de 12 anos de idade, descobre que seu falecido pai (Uktarsh Ambudkar) era um rapper famoso e, imediatamente, busca saber mais sobre a



Na trama,), um prodígio da matemática de 12 anos de idade, descobre que seu falecido pai () era ume, imediatamente, busca saber mais sobre a vida e as paixões dele.

sua mãe (Punam Patel), que prefere que o filho foque na matemática, Prem está determinado a descobrir se tem mesmo o hip-hop no DNA. O garoto, então, dá os primeiros passos para se tornar uma super-estrela do rap. Embora suas ações pareçam inconsequentes aos olhos da), que prefere que o filho foque na matemática,está determinado a. O garoto, então, dá os primeiros passos para se tornar uma





A equipe por trás de O Melhor do Mundo



O Melhor do Mundo tem direção de Roshan Sethi e é produzido por Thomas Kail, o mesmo que dirigiu Hamilton (2020), musical de grande sucesso da Broadway que pode ser visto no Disney+.



Uktarsh Ambudkar, que interpreta o pai de Prem, também escreveu as Charlie Wilder.



, que interpreta o, também escreveu as canções originais do longa-metragem ao lado de