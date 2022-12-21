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O surpreendente papel que Sigourney Weaver interpreta em seu retorno a Avatar

21 de dezembro de 2022
21 de dezembro de 2022

A atriz integra o elenco de Avatar: O Caminho da Água. Descubra todos os detalhes sobre seu personagem! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Os fãs de Avatar estão muito felizes, porque a continuação do longa original acaba de chegar aos cinemas. Em Avatar: O Caminho da Água, também dirigido por James Cameron, muitos atores retornam ao elenco.

Neste novo filme, não apenas Sam Worthington (como Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri) e Stephen Lang (que vive Miles Quaritch, o antagonista da história) voltam para integrar a trama ambientada em Pandora.

Para a surpresa de muitos, Sigourney Weaver também faz parte desta produção inédita. No filme de 2009, a famosa atriz interpretou a médica Grace Augustine – que no final da trama acaba morrendo.

Diante disso, qual personagem é interpretado por Sigourney Weaver em Avatar: O Caminho da Água?

Kiri em Avatar: O Caminho da Água

Sigourney Weaver: qual papel ela interpreta em Avatar: O Caminho da Água

Na sequência de Avatar, Sigourney Weaver interpreta Kiri, a filha adotiva de Jake Sully e Neytiri. A personagem é uma adolescente Na'vi, herdeira biológica do avatar da Doutora Augustine.

Por meio da tecnologia e da técnica de captura de movimento, a atriz, atualmente com 73 anos, conseguiu interpretar uma adolescente.

Para saber mais sobre Kiri é só conferir Avatar: O Caminho da Água, em exibição nos cinemas da América Latina. Os ingressos estão à venda online e nas bilheterias.

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