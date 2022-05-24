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Trailer oficial de Thor: Amor e Trovão apresenta novos deuses e um terrível vilão

24 de maio de 2022
24 de maio de 2022

Saiba mais sobre as novas aventuras do Deus do Trovão em Thor: Amor e Trovão, o próximo filme da Marvel Studios que chega aos cinemas.


Os fãs estão se preparando para uma nova estreia do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Falta pouco mais de um mês para Thor: Amor e Trovão, chegar aos cinemas do Brasil. O quarto filme protagonizado por Chris Hemsworth acaba de ganhar um trailer oficial.


Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption


Além de mostrar como Thor Odinson entrou em forma após os eventos de Vingadores: Ultimato, o novo trailer mostra sua surpresa ao encontrar Jane Foster (Natalie Portman) como a Poderosa Thor.

A prévia também fornece um primeiro vislumbre do vilão do novo filme: o mortal Gorr, interpretado por Christian Bale. Trata-se de um alienígena implacável, focado em matar deuses. Como se isso não bastasse, agora há também deuses do panteão grego, como Zeus, interpretado por Russel Crowe. Entretanto, velhos rostos bastante familiares para o super-herói (e para o público) também retornam em auxílio do Deus do Trovão.

Qual é a data de lançamento de Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão tem data de estreia prevista para 7 de julho, em todos os cinemas brasileiros.

Thor Amor e Trovão


Quem está no elenco de Thor: Amor e Trovão

Dirigido por Taika Waititi, o novo filme do UCM traz Chris Hemsworth novamente no papel principal. Completam o elenco Tessa Thompson na pele de Valquíria e Natalie Portman no duplo papel de Jane Foster e a poderosa Deusa do Trovão. Enquanto Christian Bale se junta como o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

Qual é a sinopse de Thor: Amor e Trovão

Muito depois dos eventos de Vingadores: Ultimato, os Guardiões da Galáxia tentam convencer Thor a retornar ao campo de batalha e enfrentar um vilão determinado a matar todas as criaturas divinas em todo o cosmos.

Para combater essa ameaça, Thor deve recrutar seus amigos Valquíria, Korg e sua ex-namorada Jane Foster, que agora pode empunhar o martelo do Deus e controlar seu grande poder.

Thor


Assista à todas as aventuras de Thor no Disney+

Enquanto espera pela estreia de Thor: Amor e Trovão em 7 de julho nos cinemas, você pode curtir os filmes anteriores no Disney+. Títulos como Thor, Thor: O Mundo Sombrio e Thor: Ragnarok estão disponíveis no serviço de streaming.

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