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Obi-Wan Kenobi: 4 curiosidades sobre o personagem de Star Wars

23 de maio de 2022
23 de maio de 2022

Conheça alguns fatos sobre o personagem que em breve ganha uma série no Disney+. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Esta semana chega ao Disney+ Obi-Wan Kenobi, a aguardada minissérie original Lucasfilm. Dentro da cronologia do universo criado por George Lucas, a obra se situa entre os episódios três e quatro de Star Wars.

Com Ewan McGregor de volta ao papel do icônico Mestre Jedi, relembre a seguir alguns detalhes e curiosidades deste importante personagem.

Obi-wan Kenobi e Qui-Gon Jinn


Obi-Wan Kenobi foi Padawan antes de ser Jedi

Todo Mestre Jedi um dia já foi Padawan e com Obi-Wan não foi diferente. Em Star Wars episódio I - A Ameaça Fantasma, conhecemos um jovem Kenobi, ainda Padawan de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), seu Mestre.

Já nos dois episódios seguintes da Saga, acompanhamos a jornada de Obi-Wan enquanto Mestre Jedi de Anakin (Hayden Christensen), que depois sucumbe ao lado sombrio da Força, se transformando no terrível Darth Vader.

Obi-wan Kenobi


Obi-Wan Kenobi continuou se comunicando com Luke mesmo após a morte

Em Star Wars episódio IV - Uma Nova Esperança, um Obi-Wan Kenobi mais experiente, agora interpretado por Alec Guinness, acaba morrendo após um confronto com Darth Vader.

Mas isso não impede que ele continue transmitindo seus ensinamentos ao jovem Luke Skywalker (Mark Hammil). Em momentos de conflito, o aprendiz de Jedi é capaz de ver e ouvir as lições de seu Mestre. Nos episódios finais da saga, Rey (Daisy Ridley) também consegue ouvir a voz de Obi-Wan quando precisa de ajuda.


Obi-Wan Kenobi foi interpretado por diferentes atores

Como é possível perceber, mais de um intérprete teve a responsabilidade de dar vida ao icônico personagem. Durante os três primeiros episódios de Star Wars, o escocês Ewan McGregor (conhecido por filmes como O Impossível (2012), disponível no Star+) fez o papel de Obi-wan ainda jovem, de Padawan a Mestre Jedi.

Já nos três episódios seguintes – Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi – o personagem, já mais velho, ficou a cargo do britânico Alec Guinness. Guinness faleceu em 2001, mas segue sendo adorado pelos fãs.

Ewan McGregor


Obi-Wan Kenobi, ou melhor, Ewan McGregor é embaixador da UNICEF

Na minissérie Obi-Wan Kenobi, será Ewan McGregor quem retornará a viver o personagem. O ator também é conhecido por sua forte conexão com a Força do Bem.

Atualmente, ele é um dos embaixadores da Unicef (Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância), braço das Organizações das Nações Unidas (ONU). Ele é um dos responsáveis por buscar apoio e fundos para a agência, que busca promover e defender os direitos das crianças e adolescentes em todo o mundo.

Obi-Wan Kenobi, nova série original Disney+

Obi-Wan Kenobi marca não somente o retorno de Ewan McGregor, mas também o de Hayden Christensen ao papel do terrível Darth Vader.

A produção estreia dia 27 de março, exclusivamente no Disney+

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