Obi-Wan Kenobi: em qual filme de Star Wars ele aparece pela primeira vez

Saiba quando o personagem, que em breve ganha uma série original Disney+, é apresentado ao público.





O Dia de Star Wars foi comemorado na última quarta-feira, 4 de maio. Mas os fãs desse universo criado por George Lucas continuam no clima da data. Principalmente após a liberação de um novo trailer de Obi-Wan Kenobi, nova produção original Disney+.







Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+





Quando Obi-Wan Kenobi aparece pela primeira vez na franquia Star Wars





Se for levada em consideração a ordem de lançamento dos filmes da saga, o personagem Obi-Wan Kenobi aparece pela primeira vez em Star Wars episódio IV: Uma Nova Esperança. No longa, ele surge já mais velho, sob o pseudônimo de Ben Kenobi, e é interpretado por Alec Guinness.







Porém, levando em consideração a ordem cronológica dos acontecimentos, o personagem aparece ainda como um jovem Padawan de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) em Star Wars Episódio 1: A Ameaça Fantasma. Aqui, é o ator Ewan McGregor quem dá vida ao icônico (e futuro) Mestre Jedi.





Obi-Wan Kenobi, nova série original Disney+





Em breve, os fãs da saga Star Wars poderão mergulhar em mais uma aventura em uma galáxia muito distante. A aguardada minissérie Obi-Wan Kenobi marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos seus papéis de Obi-Wan e o terrível Lord Sith Darth Vader, respectivamente.







A produção estreia dia 27 de março, exclusivamente no Disney+.