Cancel
Novidades Star Wars

Obi-Wan Kenobi: em qual filme de Star Wars ele aparece pela primeira vez

5 de maio de 2022
5 de maio de 2022

Saiba quando o personagem, que em breve ganha uma série original Disney+, é apresentado ao público.


O Dia de Star Wars foi comemorado na última quarta-feira, 4 de maio. Mas os fãs desse universo criado por George Lucas continuam no clima da data. Principalmente após a liberação de um novo trailer de Obi-Wan Kenobi, nova produção original Disney+.


Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+

Quando Obi-Wan Kenobi aparece pela primeira vez na franquia Star Wars

Se for levada em consideração a ordem de lançamento dos filmes da saga, o personagem Obi-Wan Kenobi aparece pela primeira vez em Star Wars episódio IV: Uma Nova Esperança. No longa, ele surge já mais velho, sob o pseudônimo de Ben Kenobi, e é interpretado por Alec Guinness.

Star Wars Obi-Wan Kenobi e Luke


Porém, levando em consideração a ordem cronológica dos acontecimentos, o personagem aparece ainda como um jovem Padawan de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) em Star Wars Episódio 1: A Ameaça Fantasma. Aqui, é o ator Ewan McGregor quem dá vida ao icônico (e futuro) Mestre Jedi.

Obi-Wan Kenobi, nova série original Disney+

Em breve, os fãs da saga Star Wars poderão mergulhar em mais uma aventura em uma galáxia muito distante. A aguardada minissérie Obi-Wan Kenobi marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos seus papéis de Obi-Wan e o terrível Lord Sith Darth Vader, respectivamente.

Obi-Wan Kenobi


A produção estreia dia 27 de março, exclusivamente no Disney+

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set