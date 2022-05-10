Obi-Wan Kenobi: em que ponto da saga Star Wars se passa a nova série

Descubra exatamente em qual momento dentro da saga se desenrola a trama da nova série do Disney+.





Está cada vez mais perto o dia da estreia de Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie original do universo Star Wars. A produção será disponibilizada exclusivamente no Disney+.

A trama teve dois trailers divulgados, e estreia será no dia 27 de maio, com a liberação especial dos dois primeiros episódios.







Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Obi-Wan Kenobi: qual a localização cronológica da série?





Uma dúvida que muitos fãs têm é sobre a localização da nova produção dentro da linha temporal da saga criada por George Lucas. Pelas prévias divulgadas até agora, é simples entender que a história se passa entre os episódios 3 e 4 da franquia, mas exatamente em que espaço de tempo?

Pois bem, em uma entrevista dada à revista norte-americana Entertainment Weekly, Joby Harold, roteirista da série, esclareceu o assunto: “[A história] acontece 10 anos após A Vingança dos Sith, em um tempo de escuridão na galáxia”, explicou o escritor.

Obi-Wan Kenobi marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos papéis do icônico Mestre Jedi e de Darth Vader, respectivamente. A minissérie chega ao Disney+ em 27 de maio. Não perca!



