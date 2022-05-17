Cancel
Novidades Star Wars

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor retorna à ação em sua própria série 

17 de maio de 2022
17 de maio de 2022

O universo de Star Wars se expande com a série Obi-Wan Kenobi.


Embora o personagem tenha voltado à ação de forma animada, em maio deste ano no Disney+ você verá o retorno de Ewan McGregor ao papel do icônico Obi-Wan Kenobi. O ator vencedor do Globo de Ouro® e do Emmy® por diferentes trabalhos televisivos retorna a uma galáxia muito, muito distante para contar sua própria história.

Obi Wan


Obi-Wan Kenobi: em que momento se situa na saga

Situado entre os Episódios III e IV da Saga Skywalker, Obi-Wan Kenobi mostrará os esforços do malvado Império para erradicar os Jedi de toda a galáxia. Enquanto Obi-Wan permanece em Tatooine, protegendo Luke de longe, Darth Vader e seus asseclas, os Inquisidores, não descansarão até encontrarem seu paradeiro.

Dez anos se passaram desde que a Ordem 66 foi executada e os poucos Mestres Jedi restantes foram para o exílio. Em Tatooine, Obi-Wan continuou treinando, mas suas dúvidas sobre a ordem Jedi e seus métodos também aumentaram. Ao longo dos seis episódios do programa, os fãs poderão descobrir lugares nunca antes vistos do planeta arenoso, bem como o mundo clandestino de Coruscant, entre outros locais icônicos.


Obi-Wan Kenobi: o que esperar da série

Os trailers da série também antecipam o tão esperado retorno de Darth Vader, interpretado por Hayden Christensen, que continua espalhando medo pela galáxia enquanto busca a vingança que só pode ser obtida pela morte de seu antigo mestre. Os fãs esperam um encontro épico entre os dois personagens.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ a partir de sexta-feira, 27 de maio, com dois episódios, depois continuará com transmissões semanais. O Mestre Jedi se junta à longa lista de conteúdo de Star Wars no catálogo, que inclui as mais recentes séries live-action da franquia: The Mandalorian e O livro de Boba Fett. Além disso, outros projetos altamente esperados de uma galáxia muito, muito distante já estão em produção, como a série Ahsoka estrelada por Rosario Dawson.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set