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Obi-Wan Kenobi: filha de Ewan McGregor participa da série

1 de junho de 2022
1 de junho de 2022

Descubra esta participação-surpresa em um dos episódios de Obi-Wan Kenobi, a mais recente produção de Star Wars no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

 
Obi-Wan Kenobi, a nova série do universo Star Wars, que você pode curtir exclusivamente no Disney+, tem apresentado grandes surpresas a cada episódio. Uma delas está relacionada diretamente ao protagonista da história, Ewan McGregor, e uma de suas filhas.

No segundo episódio, o Mestre Jedi vai ao planeta Daiyu para cumprir sua missão: encontrar a pequena princesa Leia (Vivien Lyra Blair), que foi sequestrada. É quando ele conhece uma jovem ruiva chamada Tetha Grig, que é interpretada por Esther Rose McGregor, filha do ator escocês com a designer de produção francesa Eve Mavrakis, sua ex-mulher.

Esther Rose McGregor


Na cena entre pai e filha, há uma certa ironia no texto falado pelos dois. Assim que a conhece, Obi-Wan diz: “Estou procurando minha filha”, em referência a Leia e disfarçando suas intenções ao perguntar pela menina. E, então, Tetha responde: “Eu também já fui filha de alguém”.

O diálogo termina quando a ruiva o presenteia com um pouco das especiarias que ela tinha oferecido para vender, as quais Kenobi faz bom uso minutos posteriormente para escapar de seus inimigos. De certa forma, a participação da filha de Ewan no elenco de Obi-Wan Kenobi foi de grande ajuda para o veterano Jedi.

Obi Wan Kenobi


Veja Obi-Wan Kenobi no Disney+

No dia 27 de maio, estrearam os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi no serviço de streaming. E o terceiro foi disponibilizado na quarta-feira, dia 01 de junho. Agora, cada novo episódio será adicionado todas as quartas-feiras.

Que horas estreia o próximo capítulo de Obi-Wan Kenobi? Os próximos estarão disponíveis no Disney+ a partir de quarta-feira às 4h no Brasil (horário de Brasília).

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