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Obi-Wan Kenobi O Retorno do Jedi: trailer, pôster e data de estreia do documentário

22 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022

Saiba mais sobre o especial documental de Star Wars que mostra os bastidores da série estrelada por Ewan McGregor.


Os fãs de Star Wars foram brindados com as aventuras de Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), incluindo um encontro épico com Anakin Skywalker/Darth Vader (Hayden Christensen), na série original Disney+ da Lucasfilm com seu nome.

Se você estava querendo saber mais sobre o Mestre Jedi, não se preocupe porque o Disney+ Day trará a estreia de Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi para o serviço de streaming.


Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Com imagens inéditas, histórias de bastidores e momentos únicos, a produção revela como foi feita a série – que começa 10 anos após os dramáticos acontecimentos ocorridos em Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (2005).

A diretora Deborah Chow, o elenco e a equipe de filmagem contam suas experiências filmando uma nova história envolvendo personagens icônicos da franquia.

Com visitas pelas equipes de criação e outros espaços dedicados à produção da série, Obi-Wan Kenobi: Return of the Jedi oferece uma visão dos bastidores de uma das produções mais comentadas pelos fãs e pelo público.

Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi


Onde assistir online a Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi

Como parte das estreias planejadas para celebrar o Disney+ Day, Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi pode ser visto online no Disney+ a partir de 8 de setembro de 2022.

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