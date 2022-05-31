Cancel
Novidades Star Wars

Obi-Wan Kenobi: quais atores de Star Wars retornaram para a nova série

31 de maio de 2022
31 de maio de 2022

Os dois primeiros capítulos de Obi-Wan Kenobi já estão no Disney+. Descubra quais são os personagens de Star Wars que retornam nesta nova produção. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


As partes I e II de Obi-Wan Kenobi já estão disponíveis exclusivamente no Disney+. Para a alegria dos fãs, alguns dos personagens retornam para a série, que é focada na história do Mestre Jedi.

Após um breve resumo do que aconteceu nos três primeiros episódios da franquia criada por George Lucas, o capítulo de estreia nos coloca em Tatooine, 10 anos após a implementação da Ordem 66, que determinou que todos os Jedi e seus aprendizes fossem executados.

Nesse contexto, Obi-Wan é forçado a deixar de lado seu exílio e embarcar em uma nova e perigosa missão: resgatar a pequena Leia. Mas, antes de saber como a história de Kenobi vai continuar, reveja a seguir quais atores reprisam seus papéis nesta produção.

Obi Wan Kenobi


Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi

O ator Ewan McGregor volta a interpretar o Mestre Jedi, que protagoniza a série exclusiva Disney+.

O público é apresentado a um Obi-Wan Kenobi que trabalha como açougueiro, depois de ter abandonado sua vida de Mestre. Exilado no deserto em Tatooine, ele se refugia em uma caverna e agora usa o nome de Ben para não ser reconhecido.

Obi-Wan Kenobi: Jimmy Smits como Bail Organa de Alderaan

Enquanto isso, Jimmy Smits retorna como o Senador Bail Organa de Alderaan e, ao lado da rainha Breja Organa – interpretada por Simone Kessell –, governa o planeta Alderaan.

Bail vai até Obi-Wan Kenobi para implorar que ele aceite a missão de encontrar e resgatar a pequena princesa Leia (Vivien Lyra Blair).


Joel Edgerton


Obi-Wan Kenobi: Joel Edgerton como Owen Lars

Joel Edgerton retorna à série para interpretar Owen Lars, tio de Luke Skywalker, que cuida do menino desde que ele era bebê.

Em seu reencontro com Obi-Wan (que agora atende por Ben), o tio devolve um presente que o Jedi enviou para Anakin. "Nós não precisamos de nada de você, Ben", diz pedindo a Obi-wan que fique longe do garoto.

Obi-Wan Kenobi: Temuera Morrison como Soldado Clone Veterano

Embora se trate de uma participação especial, Temuera Morrison — que interpretou Boba Fett em O Livro de Boba Fett — retornou em Obi-Wan Kenobi como um soldado que implora por dinheiro na rua. Trata-se de um dos clones de Jango Fett, pai de Boba.

Darth Vader


Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen como Darth Vader

Darth Vader aparece nos minutos finais da parte II de Obi-Wan Kenobi. O famoso vilão é novamente interpretado por Hayden Christensen.

Embora todos pensassem que ele estava morto, Reva (Moses Ingram), a Terceira Irmã, revela a Kenobi que o Lorde Sith está vivo. Como se não bastasse, Obi-Wan também sente sua presença nas cenas finais do segundo episódio.

Não perca as novidades sobre Obi-Wan Kenobi e a saga Star Wars no site oficial da Disney Brasil!

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set