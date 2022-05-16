Cancel
Novidades Star Wars

Obi-Wan Kenobi: quantos episódios terá a nova série?

16 de maio de 2022
16 de maio de 2022

Confira a data de estreia e mais detalhes sobre essa nova aventura que estreia em breve no Disney+.


Está cada vez mais próxima a estreia de Obi-Wan Kenobi, a nova minissérie original da Lucasfilm. Disponível com exclusividade no Disney+ a partir do dia 27 de maio, a produção marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos papéis do icônico Mestre Jedi e de Darth Vader, respectivamente.


Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Quantos episódios terá Obi-Wan Kenobi

A produção terá uma estreia especial, com dois episódios sendo disponibilizados na plataforma. A partir de então, será lançado um episódio por semana, sempre às quartas-feiras, até 22 de junho, data de exibição da última parte. Ou seja, ao todo, a história de Obi-Wan contará com seis episódios.

A trama se passa 10 anos depois dos eventos mostrados em Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith, depois de Obi-Wan (McGregor) enfrentar sua maior derrota: a queda e a traição de seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker (Christensen). Além de passar para o lado sombrio da força, ele se tornou o cruel Lorde Sith Darth Vader.

Além dos dois artistas, completam o elenco Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set