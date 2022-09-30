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Onde assistir a Abracadabra 2 online?

30 de setembro de 2022
30 de setembro de 2022

Saiba onde você pode ver a sequência das três bruxas Sanderson que voltaram com sede de vingança em Abracadabra 2.


As malvadas irmãs Sanderson (Bette Midler (Winifred), Kathy Najimy (Mary) e Sarah Jessica Parker (Sarah) estão de volta em Abracadabra 2! É a continuação do filme clássico de Halloween que agora está no streaming do Disney+.

Você sabia que nesta história se passaram 29 anos desde a última vez que alguém acendeu a vela que ressuscitou as três bruxas? Essas irmãs aterrorizantes do século 17 chegam com sede de vingança e vale conferir suas novas aventuras.

Abracadabra 2


Abracadabra 2: onde assistir online ao filme das três bruxas

A partir deste 30 de setembro, será possível ver Abracadabra 2 online no Disney+. Mas antes, não perca Abracadabra, filme original de 1993 com mais aventuras do trio, também disponível no serviço de streaming.

Dirigido por Anne Fletcher e produzido por Lynn Harris, não perca a magia das irmãs Sanderson!

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