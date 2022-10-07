Cancel
Novidades Marvel

Onde assistir a Lobisomem na Noite online, novo especial de Halloween da Marvel

7 de outubro de 2022
7 de outubro de 2022

Descubra como acompanhar este surpreendente especial da Marvel Studios com Gael Garcia Bernal no elenco – perfeito para entrar no clima do Dia das Bruxas.


Além de todos os títulos disponíveis no Disney+, a Marvel Studios está pronta para surpreender os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com Lobisomem na Noite.

Protagonizado por Gael Garcia Bernal, o especial de Halloween é inspirado em filmes de terror das décadas de 1930 e 1940. Nele, um grupo secreto de caçadores de monstros se reúne após a morte de seu líder.

A fim de homenagear sua vida, os participantes embarcam em uma misteriosa e mortal competição por uma poderosa relíquia. Contudo, essa caçada acabará por colocá-los cara a cara com um monstro.


Lobisomem na Noite | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado | Disney+


Onde assistir a Lobisomem na Noite online

Misturando o terror e o macabro, repleto de suspense e sustos ao longo do caminho, o especial Lobisomem na Noite pode ser visto online exclusivamente no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set