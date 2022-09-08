Onde assistir a Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi online

Especial sobre os bastidores da série Star Wars Obi-Wan Kenobi faz parte do Disney+ Day – e já está disponível no streaming!

O Disney+ Day já chegou e, com ele, muitas estreias também entram no catálogo do Disney+. Uma delas é o documentário especial Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi, que leva os fãs de volta ao universo Star Wars.

Por meio de entrevistas, a produção conta mais sobre como foi o processo de trazer de volta o icônico Mestre Jedi, bem como mostra um pouco mais sobre o personagem. O especial traz, ainda, imagens inéditas dos filmes, histórias de bastidores e mais.





Onde assistir a Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi online





A diretora Deborah Chow, o elenco da série Obi-Wan Kenobi e a equipe de gravação contam suas experiências na criação dessa nova história envolvendo personagens tão amados pelo público.

Todas essas falas e curiosidades de Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi já estão disponíveis para assistir online, exclusivamente no Disney+.