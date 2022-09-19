Onde assistir online a Abracadabra, com Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy

Antes da estreia de Abracadabra 2, não perca a primeira parte das aventuras das bruxas e irmãs Sanderson.

Em Abracadabra, Bette Midler se junta a Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy para dar vida a Winifred, Sarah e Mary, mais conhecidas como as irmãs Sanderson, três bruxas que, depois de 300 anos, retornam à cidade de Salém para uma noite caótica.

A produção estreou há 29 anos, e marcou toda uma geração. Neste clássico, o trio retorna do século 17, após ser acidentalmente conjurado por um grupo de jovens desavisados.

Em uma noite de caos e diversão, as irmãs querem lançar um feitiço na cidade e recuperar sua juventude. No entanto, será preciso agir em conjunto – e enganar três crianças e um gato falante!







Onde assistir a Abracadabra online?





Abracadabra está disponível no Disney+ para que você possa curtir quantas vezes quiser junto dos amigos ou da família. Dirigido por Kenny Ortega, o longa se tornou um sucesso mundial, e continua conquistando fãs.







Abracadabra 2 chega em breve no Disney+





Boas notícias para quem já viu as aventuras das irmãs Sanderson várias vezes: Abracadabra 2 estreia em 30 de setembro, exclusivamente no Disney+!

Desta vez, as três bruxas vão tentar se vingar – e três estudantes devem impedir que elas causem novos transtornos na cidade. Não perca!