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Onde assistir online a Encantada e Desencantada

18 de novembro de 2022
18 de novembro de 2022

Mergulhe na magia dos contos de fadas com estas duas incríveis produções da Disney!


“Como você sabe que está amando?”. Com certeza, Giselle tem essa resposta no divertido filme Encantada (2007). O longa, que mescla animação e live-action, é protagonizado por Amy Adams e Patrick Dempsey.

E neste dia 18 de novembro, Desencantada, a continuação deste grande sucesso, estreia no Disney+, trazendo ainda mais encanto e magia para o streaming.

Desiludida com a vida na cidade, Giselle (Adams), Robert (Dempsey) e sua filha, Morgan (Gabriella Baldacchino) se mudam para Monroeville, um pacato subúrbio, em busca do famoso “felizes para sempre”.

Contudo, a vida no novo lar não vai ser tão simples como Giselle pensava. E talvez um pouco da magia de Andalasia seja o que falte para aquele lugar.


Onde ver Encantada e Desencantada online?

Conheça a história de como Giselle foi parar em Nova York em busca do seu Príncipe Encantado e conheceu Robert em Encantada. A produção já está disponível no Disney+.

E acompanhe as novas aventuras destes personagens em Desencantada, que acaba de estrear no serviço de streaming. E é assim que você sabe que está amando um filme!

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