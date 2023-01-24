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Novidades Star Wars

Onde assistir online a The Mandalorian, série de Star Wars

24 de janeiro de 2023
24 de janeiro de 2023

A série original da Lucasfilm traz Pedro Pascal no papel do mercenário e protagonista da trama. 


Pedro Pascal retorna como o mandaloriano Din Djarin – ou simplesmente Mando – a partir de março na temporada 3 de The Mandalorian. A série original faz parte do universo Star Wars, que pode ser inteiramente visitado no Disney+.

A trama se passa após a queda do Império. Enquanto a Nova República busca se consolidar, um pistoleiro solitário mandaloriano atravessa a Galáxia sei lei em missões mercenárias.

No entanto, ele não imaginava que teria a seu lado um companheiro improvável: o pequeno Grogu.


Mandalorian Grogu


Assista a The Mandalorian no Disney+


Criada e produzida por Jon Favreau, a série The Mandalorian tem duas temporadas inteiramente disponíveis no Disney+. Já os novos episódios estreiam no streaming a partir de março. Ou seja: ainda dá tempo de maratonar!

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