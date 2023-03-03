Onde assistir online a todos os filmes da franquia Toy Story

Embarque em uma divertida jornada com Woody, Buzz Lightyear e com todos os brinquedos que ganham vida na famosa franquia da Pixar.



A franquia Toy Story transformou-se em um fenômeno desde o lançamento da primeira animação, em 1995, e está inteiramente disponível no Disney+.

Cada um dos filmes da saga Toy Story criados pela Pixar Animations Studios e Disney leva o espectador a uma história mágica em que os brinquedos são protagonistas de aventuras inesquecíveis.

Tudo começa no quarto cheio de brinquedos do garoto Andy (voz de John Morris). Vivem ali o cowboy Woody (voz de Tom Hanks), o Senhor Cabeça de Batata (voz de Don Rickles), o dinossauro Rex (voz de Wallace Shawn), soldadinhos verdes e muitos outros que ganham vida quando o Andy não está por perto.

No primeiro filme da franquia Toy Story, esse grupo divertido ganha a companhia de Buzz Lightyear (voz de Tim Robbins), um astronauta e herói espacial que o Andy ganha de presente. O problema é que o novo brinquedo se torna o favorito do garoto e provoca ciúmes em Woody.

Quando Buzz cai da janela e é levado para longe, o cowboy e o grupo de brinquedos precisam resgatá-lo antes que seja tarde demais. Em meio a tudo isso, eles têm que escapar de Sidney (voz de Erik von Detten), o vizinho adolescente que adora destruir brinquedos.

É o início de uma franquia que, além de entreter e provocar boas risadas, também aborda temas universais e de grande importância, como amizade, família e amadurecimento.







Quais filmes da franquia Toy Story estão no Disney+?





O serviço de streaming disponibiliza todos os títulos da franquia. São eles: Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999), Toy Story 3 (2010) e Toy Story 4 (2019).

O Disney+ possui também curta-metragens especiais da franquia Toy Story que você não pode perder: Festa-Sauro Rex (2012), Toy Story de Terror (2013), Aventuras de Betty (2020), entre outros.