Os filmes de animação da franquia Carros estão disponíveis para os fãs assistirem no streaming. Saiba mais!



A divertida franquia Carros começou com o lançamento de seu primeiro filme-homônimo, em 2006, que fez adultos e crianças se apaixonarem pelos personagens velozes, como Relâmpago McQueen, Mate e seus amigos.

Desde então, foram lançados mais dois longas e 16 curtas-metragens sobre o universo Carros. Além disso, a nova série Carros na Estrada estreia em breve, no dia 8 de setembro, durante o Disney+ Day, exclusivamente no Disney+.

Saiba mais sobre a franquia e descubra onde ver online todos os filmes de Carros:







Sobre o que é a franquia Carros?





Produzido e criado pela Pixar, o primeiro longa Carros apresenta o carro de corrida Relâmpago McQueen, que está sempre apressado e se desafiando na Copa do Pistão, colecionando vitórias na competição até o dia que se perde na Rota 66 e acaba conhecendo Mate, Sally e outros na cidade Radiador Springs.

A partir daí, Relâmpago e seus novos amigos começam a viver as mais loucas aventuras em alta velocidade nas sequências Carros 2 – em que se envolvem em uma trama de espionagem internacional – e Carros 3, quando surge a treinadora de corridas Cruz Ramirez.



Onde assistir online a todos os filmes de Carros?





Os três filmes de animação de Carros e os demais 16 curtas-metragens sobre os automóveis mais velozes da Pixar estão todos disponíveis com exclusividade no Disney+ para serem vistos e revistos online sempre!