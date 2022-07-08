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Novidades Marvel

Onde assistir online ao filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar 

8 de julho de 2022
8 de julho de 2022

Descubra onde é possível ver e rever as aventuras desse divertido personagem da Marvel!


Ocorreu uma invasão aracnídea no Disney+! Cinco filmes do Homem-Aranha se juntaram ao catálogo do serviço de streaming, oferecendo ainda mais aventuras dos personagens da Marvel aos assinantes. E, dentre eles, está Homem-Aranha: De Volta ao Lar!

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Qual a história de Homem-Aranha: De Volta ao Lar

A mais recente franquia do super-herói aracnídeo traz o ator Tom Holland no papel de Peter Parker. Em Homem-Aranha: De Volta ao Lar, o público acompanha o personagem após sua estreia em Capitão América: Guerra Civil, onde teve sua primeira experiência com os Vingadores.

Empolgado com a novidade, o jovem volta para sua cidade, onde mora com sua tia May (Marisa Tomei). Porém a chegada de um super vilão chamado Abutre (Michael Keaton) pode colocar em risco tudo o que Peter mais ama.

Onde ver Homem-Aranha: De Volta ao Lar online

Já é possível ver e rever Homem-Aranha: De Volta ao Lar online e quantas vezes quiser, com exclusividade no Disney+! Aproveite para assistir também a outros filmes do cabeça de teia como Homem-Aranha 1 e 2 além de O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. 

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