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Onde e quando se passa a história de Cavaleiro da Lua

8 de abril de 2022
8 de abril de 2022

Descubra a localização espaço-temporal da série que é o novo sucesso da Marvel Studios.


O segundo episódio de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), nova produção original da Marvel Studios, já está disponível no Disney+. E com ele, vieram novos personagens, algumas respostas para as questões deixadas no capítulo anterior e muitas outras perguntas.

Cavaleiro da Lua


Onde se passa a história de Cavaleiro da Lua?


 Nos quadrinhos originais, o Cavaleiro da Lua vive em Nova York, nos Estados Unidos. Já a série, protagonizada pelo ganhador do Globo de Ouro® Oscar Isaac, leva o espectador a uma verdadeira viagem a diversos locais do mundo.

A história começa nas ruas de Londres, onde conhecemos o atrapalhado e confuso Steven Grant (Isaac). Mas logo o público é transportado a vários outros locais, desde distintas locações no Cairo até mesmo ao deserto da Jordânia.

Cavaleiro da Lua


Quando se passa a história de Cavaleiro da Lua?


 A trama tem Mohamed Diab como um de seus diretores, e também se passa em diferentes momentos. Ela ocorre, a princípio, nos dias atuais, mas também conduz quem assiste à obra ao Egito Antigo e mais além.

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