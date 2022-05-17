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Novidades Star Wars

Onde se situa a série Obi-Wan Kenobi?

17 de maio de 2022
17 de maio de 2022

No Dia de Star Wars, o público teve uma fascinante prévia da série que chegará em breve ao Disney+. Saiba mais sobre a história antes da estreia!


Obi-Wan Kenobi ganhou um novo trailer e pôster oficiais, que emocionaram os fãs durante o Dia de Star Wars. Foi apenas uma prévia fascinante da aguardada série original, que estreia exclusivamente no Disney+ na sexta-feira, 27 de maio, com os dois primeiros episódios.

Após a estreia, a produção apresentará novos capítulos semanalmente, sempre às quartas-feiras, até 22 de junho, quando o episódio final será disponibilizado. Para se preparar e aprofundar o conhecimento dessa nova obra da Lucasfilm, descubra onde está localizada sua história.

Obi Wan


Onde se situa a série Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi se passa em Tatooine. Este é o planeta no qual Obi-Wan conheceu Anakin e para onde se exilou após os Sith tomarem a galáxia. Também foi lá que seu melhor amigo e aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), sucumbiu ao lado sombrio da Força, se tornando o Lorde Sith Darth Vader.

De Tatooine, a aventura atravessa a galáxia, levando o espectador a diversos outros planetas. A trama começa 10 anos após os dramáticos eventos de Star Wars episódio III: A Vingança Dos Sith.

Obi Wan


O elenco de Obi-Wan Kenobi

A série é protagonizada por Ewan McGregor, que reprisa seu papel como o icônico Mestre Jedi. Também marca o retorno de Hayden Christensen como Darth Vader.

Juntando-se ao elenco estão Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi tem direção de Deborah Chow e produção executiva de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor e Joby Harold.

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