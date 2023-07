Onde ver Hamilton Sing-Along online 

Prepare-se para cantar todas as músicas do famoso musical da Broadway no streaming!



O espetáculo Hamilton marcou um antes e um depois na História do teatro musical. Criada por Lin-Manuel Miranda, a obra estreou em 2015 e se tornou um fenômeno da Broadway, conquistando fãs também ao chegar ao Disney+, em 2020.

A produção é baseada na vida de Alexander Hamilton, uma importante figura histórica dos Estados Unidos, considerado um dos fundadores do País. Hamilton desempenhou um papel fundamental na Guerra de Independência dos Estados Unidos.

A produção ganhou os prêmios Tony®, Grammy®, Olivier Award e, ainda, venceu o Pulitzer 11 vezes. Agora é possível conhecer e acompanhar esse premiado espetáculo e cantar junto com a versão sing-along de Hamilton.









Onde ver online a versão sing-along de Hamilton Sing-Along



A produção, que aconteceu no The Richard Rodgers Theatre, na Broadway, foi gravada em junho de 2016. As filmagens combinam o melhor do teatro e do cinema ao vivo em uma combinação explosiva de hip hop, jazz, R&B e comédia musical.

Na trama, o próprio Lin-Manuel Miranda dá vida a Alexander Hamilton enquanto Leslie Odom, Jr. vive Aaron Burr. Okieriete Onaodowan interpreta Hercules Mulligan e James Madison; Anthony Ramos vive os papéis de John Laurens e Philip Hamilton; e Phillipa Soo é Eliza Hamilton.

O elenco de Hamilton traz, ainda, Daveed Diggs como o Marquês de Lafayette e como Thomas Jefferson; Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler; Jonathan Groff como o Rei Jorge; Christopher Jackson como George Washington; e Jasmine Cephas Jones nos papéis de Peggy Schuyler e Maria Reynolds.

Agora, Hamilton Sing-Along também está disponível online no Disney+. Nesta versão, é possível acompanhar as letras das músicas (em inglês) e cantá-las com todo o seu coração.