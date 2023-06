Os 3 motivos para ver O Melhor do Mundo no Disney+

Personagens cativantes e muita música te esperam em O Melhor do Mundo, novo filme original do Disney+.

Procurando um filme divertido, leve e com uma mensagem inspiradora para assistir no Disney+? Conheça O Melhor do Mundo, longa-metragem que estreou recentemente no serviço de streaming.

A produção traz a história de Prem Matel (Manny Magnus), uma criança de 12 anos de idade que é brilhante em matemática. Ele descobre que seu pai (Uktarsh Ambudkar), recentemente falecido, era um rapper famoso – um fato que o menino não tinha a menor ideia até então.

Prem começa, então, a trilhar sua própria jornada no mundo do rap, embora sua mãe (Punam Patel) prefira que ele foque na matemática.

Confira, abaixo, três motivos para não perder O Melhor do Mundo no Disney+.







1. O Melhor do Mundo é imperdível para os fãs do rap e hip-hop





O longa é uma excelente comédia musical de hip-hop. Utkarsh Ambudkar, o ator que interpreta o pai de Prem na história, tem uma profunda relação com o rap. Além de ser um dos roteiristas e produtores, ele também participou da criação das músicas do filme.

"Fiz uma apresentação de rap no Oscar®, participei do Freestyle Love Supreme [grupo musical] na Broadway, que ganhou um Tony®, e faço parte de bandas desde os 17 anos. Já fiz rap em todo o país e no mundo. Isso está em meu DNA", disse o artista, em comunicado oficial.





2. O Melhor do Mundo deixa uma mensagem importante para os jovens



Ambudkar se empolgou bastante quando o presidente da Walt Disney Studios, Sean Bailey, respondeu positivamente à sua ideia de fazer um musical de hip hop.

O artista, cujos pais emigraram da Índia para os Estados Unidos na década de 1980, ficou especialmente animado com o significado que o filme teria para outras crianças com histórias semelhantes.

"Fiquei entusiasmado para apresentar uma família do sul da Ásia no foco de um filme pela primeira vez na Disney. Foi de extrema importância para mim dar aos jovens de hoje algo que eu não tive em minha infância. Quero ajudá-los a se sentirem confortáveis com quem são", disse, em comunicado oficial.







3. As músicas de O Melhor do Mundo são inesquecíveis





O músico Charlie Wilder, colaborador em outros trabalhos de Ambudkar, juntou-se a ele para compor as canções do filme que, sem dúvida, farão com que você queira escutá-las várias vezes em sua plataforma digital favorita.

"Nossas músicas são brilhantes, livres, cativantes e cheias de energia", afirmou Ambudkar.

Com todos esses motivos, agora é só você entrar no Disney+ e curtir O Melhor do Mundo!